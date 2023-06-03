Зерно приглашают на выход

Правительство увеличивает объемы поддержки экспорта сельхозпродукции: финансирование профильного проекта, как сообщил вчера на коллегии Минсельхоза глава ведомства Дмитрий Патрушев, вырастет с 51 млрд до 58 млрд руб. В числе «подорожавших» направлений — бюджетное субсидирование затрат на транспортировку продукции аграриев. Эти меры наряду с пересмотром экспортных пошлин на зерно и продлением зерновой сделки должны разгрузить внутренний рынок, затоваренный из-за рекордного урожая в прошлом году и ожидания превышения предложения над спросом в этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мерами поддержки экспорта зерна Минсельхоз во главе с Дмитрием Патрушевым надеется сделать перспективы разгрузки затоваренного внутреннего рынка менее зыбкими

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Мерами поддержки экспорта зерна Минсельхоз во главе с Дмитрием Патрушевым надеется сделать перспективы разгрузки затоваренного внутреннего рынка менее зыбкими

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прошедшее в пятницу заседание коллегии Минсельхоза показало, что на фоне сокращения господдержки АПК в целом (372 млрд руб. против 425 млрд руб. годом ранее) власти точечно наращивают помощь экспортерам сельхозпродукции. Как сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев, на федеральный проект «Экспорт продукции АПК» было предусмотрено 51 млрд руб. (против 68 млрд годом ранее.— “Ъ”), но правительством принято решение о выделении дополнительных 7 млрд руб.

Необходимость поддержки связана с заявленным вчера же перевыполнением планов в рамках Доктрины продовольственной безопасности (по зерну, сахару, мясу, растительному маслу) и ожиданиями высокого урожая. Так, вчера Минсельхоз подтвердил оценку по зерновым — ожидается не менее 123 млн тонн, из которых 78 млн тонн — пшеница. Отметим, это заметно ниже рекордного урожая 2022 года в 157 млн тонн, но существенно превышает объем внутреннего потребления, оцениваемый примерно в 80 млн тонн.

«Очевидно, что произвести продукции нужно не просто много — поддержание рентабельности требует серьезного баланса»,— отметил Дмитрий Патрушев. Напомним, что затоваривание внутреннего рынка зерна (по данным Росстата, запасы пшеницы в сельхозорганизациях выросли к 1 мая в 1,65 раза в годовом выражении), которое привело к снижению цен на урожай 2022 года, власти пытались решить закупками 3 млн тонн зерна в интервенционный фонд. Как отметил вчера Дмитрий Патрушев, до этого подобные закупки проводились лишь в 2016 году — объемом примерно втрое меньше. Анонсировался возможный выкуп еще 7 млн тонн зерна (см. “Ъ” от 24 марта), но на фоне нерешенности проблем с финансированием закупок и хранения госфонда Минсельхоз потом отмечал, что пока увеличения закупок «не планируется». Это может быть связано и с пониманием, что полностью закупки проблему затоваривания не решат.

Так что ставку власти по-прежнему делают на наращивание экспорта. Вывоз зерна в этом сельхозгоду (1 июля 2022 года — 30 июня 2023-го) Минсельхоз прогнозирует на уровне 55 млн тонн, аналитики допускают достижения 59 млн тонн (см. “Ъ” от 2 мая). В предстоящем сельхозгоду экспорт оценивается в 50–55 млн тонн. Памятуя об успехах экспорта сельхозпродукции в 2022 году и переориентации на рынки дружественных стран (на них пришлось 87% российских поставок — примерно на 25 процентных пунктов больше, чем 2021-м), вице-премьер Виктория Абрамченко вчера сообщила об увеличении финансирования программы субсидирования части транспортных затрат экспортеров. Если в прошлом году компании получили 7 млрд руб. на эти цели, то теперь они смогут рассчитывать на 11 млрд руб., что позволит поддержать экспорт продукции АПК в объеме не менее 7,3 млн тонн.

Свою роль в разгрузке внутреннего рынка РФ играет и зерновая сделка, которая, напомним, продлена до 17 июля (см. “Ъ” от 5 мая). Это уже отразилось на мировых ценах — по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мае 2023 года индекс на зерновые снизился до 129,7 пункта, что на 25% ниже рекордно высокого значения год назад. В ФАО это объясняют снижением цен на пшеницу на фоне ожиданий хорошего урожая в сезоне-2023/24, а также продлением Черноморской инициативы.

Российские власти, в свою очередь, пытаются снизить ценовое давление на рынке через изменение механизма расчета экспортной пошлины на зерно. Принято решение о пересмотре минимальной цены на эту продукцию — в результате чего, как сообщил вчера Минсельхоз, пошлина на пшеницу с 7 июня снизится в 1,6 раза (до 2,8 тыс. руб. за тонну), а на ячмень обнулится. Это, как сообщили в Союзе экспортеров зерна, поспособствовало корректировке закупочных цен на зерно, которые подросли на 7%.

Евгения Крючкова