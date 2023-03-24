Государство расширит хлебное место

Затоваривание внутреннего рынка зерном из-за избытка урожая и проблем экспорта вчера фактически было признано общегосударственной проблемой: власти анонсировали резкое расширение инструментария по регулированию зернового рынка. Как и предполагал “Ъ”, в Белом доме пришли к выводу о неизбежности новых закупок зерна в госфонд — до 7 млн тонн (до 5% урожая). В краткосрочной перспективе такая мера стабилизирует цены и поддержит сельхозпроизводителей — но может вызвать у правительства сложности, когда зерно из госфонда надо будет продавать. Пока значительную часть избытков власти рассчитывают все же вывезти из страны: в ближайшее время в Белый дом будет внесен описанный “Ъ” ранее «зерновой указ» — он фактически повторяет «газовый ультиматум ЕС» и, как рассчитывают власти, освободит агроэкспорт от санкционных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рекордный урожай зерна (157 млн тонн) обеспечил 177,8% внутреннего спроса на зерно (при значении в 95% в доктрине продовольственной безопасности), заявил вчера в отчете Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. При этом с обновлением рекордов связана главная проблема АПК — затоваренность рынка, которая в сочетании с неясными экспортными перспективами давит на цены. Одним из инструментов борьбы с резким падением цен и рентабельности АПК остается механизм закупочных интервенций, во время которых государство снимает «излишки» продукции с рынка, закупая их в госфонд. Последние такие закупки проводились в 2022 году: тогда в госфонд было закуплено 3 млн тонн зерна на 47,1 млрд руб. В 2023 году проводить новые закупки, несмотря на обращения участников рынка, власти не планировали (об этом, в частности, в интервью “Ъ” говорил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — см. “Ъ” от 6 марта).

Однако вчера курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство «рассматривает возможность» дополнительно закупить в госфонд до 7 млн тонн зерна. Проблема с финансированием таких закупок и хранения госфонда, на которую ранее указывали в министерстве, судя по заявлениям госпожи Абрамченко, при этом до сих пор не решена: по ее словам, относительно требующихся на это средств Минсельхоз ведет «непростой диалог» с Минфином. При этом из слов вице-премьера следовало, что избыток зерна на внутреннем рынке, как и рост параметров финансирования госфонда,— явления долгосрочные. «В этом году это дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а 2024–2025 годах — это более 20 млрд руб. для того, чтобы обеспечить закупки в интервенционный фонд»,— заявила чиновница.

Масштабы расширения предельного объема закупок зерна государством подтверждают крайнюю озабоченность властей перспективами зернового рынка. Дело в том, что «потолок» государственного зернового фонда в 10 млн тонн уже был однажды достигнут в 2010 году (см. “Ъ” от 1 июня 2010 года), что повлекло за собой набор проблем, решать которые властям пришлось на протяжении нескольких лет. Большую часть запасов формировали закупки (8,1 млн тонн), сделанные в кризисном 2008 году, когда ради поддержки АПК правительство не стало останавливать интервенционные торги, несмотря на очевидно превышающие рыночные закупочные цены. В итоге к лету 2010 года избавиться от накопленных запасов без потерь было невозможно (рыночные цены к этому моменту были в полтора раза ниже закупочных), а их сохранение угрожало потерями из-за нарушения условий хранения и несло постоянные затраты на оплату услуг элеваторов — порядка 10 млрд руб. в год.

Тем не менее в Белом доме тогда на протяжении года велись споры о том, какой именно механизм следует применить для того, чтобы разгрузить государственные закрома: Минсельхоз настаивал на аукционной продаже запасов, а курировавший тогда ведомство первый вице-премьер Виктор Зубков — на льготной продаже зерна «нуждающимся» предприятиям, также обсуждалась реализация запасов по гуманитарным программам и на коммерческой основе — при субсидировании экспорта, что также обеспечивало бюджету дополнительные расходы. В итоге избытки зерна все же были реализованы на весенних аукционах (когда цена на него растет) в последующие годы, а Минсельхоз впредь более десяти лет уклонялся от накопления избыточных запасов.

Впрочем, госфонд объемом до 10 млн тонн позволит краткосрочно смягчить падение внутренних цен на зерно и, как следствие,— рентабельности АПК. Однако проблему затоваривания внутреннего рынка это полностью не решит — серьезную ставку, как ранее и заявлялось, власти делают на значительные объемы экспорта. По прогнозам Минсельхоза, он должен составить около 55–60 млн тонн и, как ранее отмечал “Ъ”, поставки уже отстают от графика. Российские власти связывают это, в частности, с неисполнением «российской части» зерновой сделки — напомним, РФ настаивает на том, что агроэкспорт до сих пор не освободился от санкционного давления ни в части расчетов за него, ни в части логистических сложностей.

Решить проблему Минсельхоз планирует с помощью новой схемы торговли зерном на мировом рынке. Опубликованный на прошлой неделе на regulation.gov.ru проект указа президента (см. “Ъ” от 20 марта), который, как заявила Виктория Абрамченко, сейчас находится на межведомственном согласовании, а в ближайшее время будет внесен в правительство, предполагает, что внешнеторговые операции РФ с зерном будут осуществляться через один банк — Национальный клиринговый центр (НКЦ), который будет конвертировать валютные платежи покупателей на бирже и от их имени рассчитываться с агропроизводителями. Объясняя необходимость «зернового указа» и его потенциальный эффект, вчера вице-премьер подтвердила его сходство с аналогичным по содержанию «газовым указом», защитившим от санкций расчеты по поставкам российского газа в ЕС. Фактически документы отличаются только тем, что «зерновой указ» не предполагает перевод расчетов на рубли. Как уточнила Виктория Абрамченко, новый документ позволяет открывать счета и в иностранной валюте для «защиты наших друзей, которые привыкли получать российское продовольствие и будут продолжать это делать»: речь идет, в частности, об ЕАЭС, СНГ и Китае.

В вопросе же отмены экспортных пошлин на зерновые, которые также ограничивают активность экспортеров, Белый дом, несмотря на неоднократные обращения рынка, пока остается непреклонным. Как отметила вчера Виктория Абрамченко, правительство пошло по пути их «донастройки». «В прошлом году дважды корректировались акты правительства относительно пошлин. Было принято решение отвязаться от цены в долларах и установить стоимость в рублях. И дальше смотрим на рынок»,— пояснила вице-премьер, назвав нагрузку «достаточно комфортной для отрасли». “Ъ” будет следить за развитием событий.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков