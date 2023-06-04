По всей всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. В Киеве она действует с 1:48, в западных регионах — с 2:35, следует из официальной карты оповещений.

Последние недели на Украине часто объявляют воздушную тревогу по всей стране. 28 мая Киев заявлял о самой массированной атаке дронами с начала боевых действий, множество взрывов фиксировалось 30 мая — в тот же день была совершена атака беспилотниками по Москве. Последний раз взрывы в украинской столице происходили 2 июня. Минобороны РФ не сообщало об атаках по Киеву в эти дни.