В Киеве звучат взрывы

В центральной части Украины объявлена воздушная тревога. Власти Киевской области сообщили о работе над городом средств противовоздушной обороны. В столице произошли взрывы.

Воздушная тревога действует в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях, следует из официальной карты оповещений. Военная администрация Киевской области сообщила в Telegram о работе ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко и местные СМИ сообщили о взрывах в Киеве. По данным властей, один человек госпитализирован. Господин Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.

В Киеве и во многих других городах и регионах Украины последние недели регулярно ночами звучит сирена воздушной тревоги. Накануне, 29 мая, взрывы происходили не только ночью, но и днем. 28 мая киевские власти заявляли, что город подвергся самой массированной атаке беспилотниками с начала боевых действий. Минобороны РФ не сообщало об ударах по объектам в столице.