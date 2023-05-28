Власти Киева сообщили о самой массированной атаке беспилотников с начала боевых действий

Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что за минувшую ночь в Киеве с помощью средств ПВО было сбито более 40 беспилотников. По предварительным данным, известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Господин Попко назвал минувшую атаку беспилотников самой массированной с начала военного конфликта.

Как сообщил Сергей Попко в Telegram-канале киевской военной администрации, воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. В Голосеевском районе загорелся ТЦ, предприятие и одна из строительных территорий. В Печерском районе загорелась крыша дома.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что к 5:20 мск в Голосеевском районе потушили пожар на одном из предприятий. Площадь пожара составила 700 кв. м, разрушены строительные конструкции на площади 1000 кв. м.

По словам Сергея Попко, минувшая атака на город — 14-я по счету с начала мая. 8 мая Виталий Кличко сообщил, что вблизи Киевской области было запущено 60 беспилотников, 36 из которых — в направлении Киева. 16 мая киевские власти сообщали «об исключительной по плотности» атаке.

Лусине Баласян