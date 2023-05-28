Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Киева сообщили о самой массированной атаке беспилотников с начала боевых действий

Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что за минувшую ночь в Киеве с помощью средств ПВО было сбито более 40 беспилотников. По предварительным данным, известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Господин Попко назвал минувшую атаку беспилотников самой массированной с начала военного конфликта.

Как сообщил Сергей Попко в Telegram-канале киевской военной администрации, воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. В Голосеевском районе загорелся ТЦ, предприятие и одна из строительных территорий. В Печерском районе загорелась крыша дома.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что к 5:20 мск в Голосеевском районе потушили пожар на одном из предприятий. Площадь пожара составила 700 кв. м, разрушены строительные конструкции на площади 1000 кв. м.

По словам Сергея Попко, минувшая атака на город — 14-я по счету с начала мая. 8 мая Виталий Кличко сообщил, что вблизи Киевской области было запущено 60 беспилотников, 36 из которых — в направлении Киева. 16 мая киевские власти сообщали «об исключительной по плотности» атаке.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...