Что-то все чаще у нас стало двоиться в глазах. «Москвич 3», он же JAC JS4. Скоро мы, похоже, увидим FAW Bestune T77 в образе Lada X-cross 5… Ну, и так далее. Неужели теперь любое российское новое — это хорошо забытое китайское старое? Да нет, все не так страшно. Автомобилей-близнецов всегда хватало, пусть причины, по которым производители выпускали машины или вовсе одинаковые, или очень похожие друг на друга, были разными. Вот лишь некоторые примеры.

Когда Ferrari — это Fiat

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Pininfarina разработала кузов Fiat Dino Spider 1966 года именно как родстер, облик более позднего купе создавал уже знаменитый Джорджетто Джуджаро, работавший в те годы на студию Bertone Фото: Fiat Фото: Fiat Фото: Fiat Следующая фотография 1 / 3 Pininfarina разработала кузов Fiat Dino Spider 1966 года именно как родстер, облик более позднего купе создавал уже знаменитый Джорджетто Джуджаро, работавший в те годы на студию Bertone Фото: Fiat Фото: Fiat Фото: Fiat

«Очень похожие» — это про Fiat Dino Spider 1966 года и про Ferrari Dino 206 GT, появившийся годом позже. Кузова для обеих машин делала Pininfarina. Оба автомобиля были заднеприводными, с одинаковой трансмиссией, с одним и тем же двигателем. Кстати, первым в истории Ferrari скромным V6 — двухлитровым, 180-сильным.

Этот мотор для участия Ferrari в гонках Формулы-2 разрабатывал сын Энцо Феррари Альфредо по прозвищу Дино — и неожиданно… умер. Доработку закончили и назвали двигатель в честь несчастного молодого человека, но, чтобы Dino допустили к участию в гонках, требовалось выпускать его тиражом минимум 500 экземпляров в год. Ferrari это было не по силам, и фирма обратилась за помощью к Fiat. Автогигант начал выпускать Dino для Ferrari — и оснащать этим мотором свой Fiat Dino Spider. Что в сумме с моделью Dino 206 GT, тоже с Dino под капотом, выпуск которого вскоре начала Ferrari, точно давал двигателю необходимый для Формулы-2 тираж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ferrari Dino 206 GT на заводе компании в Маранелло выпускали всего девять месяцев, весь тираж модели составил около 150 экземпляров. Для участия в Формуле-2 без помощи Fiat этого бы точно не хватило Фото: Ferrari Фото: Ferrari Фото: Ferrari Следующая фотография 1 / 3 Ferrari Dino 206 GT на заводе компании в Маранелло выпускали всего девять месяцев, весь тираж модели составил около 150 экземпляров. Для участия в Формуле-2 без помощи Fiat этого бы точно не хватило Фото: Ferrari Фото: Ferrari Фото: Ferrari

Интересно, что cвой 206 GT в Америке компания из Маранелло продавала не как Ferrari, а именно как Dino: американские дилеры марки испугались, что такой массовый Ferrari обрушит им продажи основных моделей. А все задатки итальянского спорткара у этого Dino 206 GT и правда были: максимальная скорость 235 км/ч, 5,8 секунды до сотни — для конца 1960-х неплохие показатели. Для сравнения, Fiat Dino Spider разгонялся до 100 км/ч за 8 секунд.

А двигатель Dino оказался удачным, прожил много лет в разных вариантах и даже стал основой для V8 в Ferrari 360.

Пятьдесят на пятьдесят

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В числе требований, предъявляемых в конце 1960-х французскими военными к будущему Peugeot P4, было и такое: этот автомобиль должен был быть небольшого размера, чтобы его можно было транспортировать самолетом и сбрасывать с парашютом Фото: Peugeot Фото: Peugeot Следующая фотография 1 / 2 В числе требований, предъявляемых в конце 1960-х французскими военными к будущему Peugeot P4, было и такое: этот автомобиль должен был быть небольшого размера, чтобы его можно было транспортировать самолетом и сбрасывать с парашютом Фото: Peugeot Фото: Peugeot

Вроде бы хорошо знакомый всем Mercedes-Benz G-Класса, армейский, в кузове W460. Но на решетке радиатора не трехлучевая звезда, а вставший на задние лапы лев, эмблема Peugeot. Как так?

В конце 1960-х французы решили, что пора, наконец, найти замену внедорожникам Hotchkiss М201, служившим во французской армии. Эти лицензионные копии американских Jeep выпускались с 1955 по 1966 год, общим числом 28 тыс. штук, и были на 98 процентов аналогичны оригинальным. Попытки поручить госзаказ отечественным производителям успеха не имели, все под разными предлогами от него увиливали. Наконец, в конце 1970-х французы заключили соглашение о производстве нужного им автомобиля в пропорции 50:50 с Steyr-Daimler Puch AG. И в начале 1980-х машина пошла в серию.

Детали кузова и ходовая часть поступали во Францию с завода в австрийском Граце, как раз начавшем тогда производство для бундесвера Mercedes-Benz G-Класса. На заводе Peugeot кузова «гелендвагенов» сваривали, внося некоторые изменения, вставляли в них 79-сильные бензиновые двигатели Peugeot XN8 и коробки от люксового седана Peugeot 604. Салон, электрика, сборка и окраска — все было французским, как и VIN, так что получавшиеся в итоге автомобили назывались Peugeot P4. Позже завод сменился, появились новые модификации. Были попытки сделать его гражданские версии, но, в отличие от G-Класса, успеха они не имели. Выпуск Peugeot P4 был прекращен лишь в 2016 году, остаток их Франция передала Камеруну.

Два к одному

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Alfa Romeo Arna от каждого из родителей унаследовала худшие качества. От Nissan автомобиль получил свойственный тогда японской компании безликий дизайн, от Alfa Romeo ему достались агрегаты низкого качества и небрежная сборка

Фото: Alfa Romeo Alfa Romeo Arna от каждого из родителей унаследовала худшие качества. От Nissan автомобиль получил свойственный тогда японской компании безликий дизайн, от Alfa Romeo ему достались агрегаты низкого качества и небрежная сборка

Фото: Alfa Romeo

Иногда две компании производили одну модель автомобиля под разными именами. Например, когда в 1980-х японские производители пошли на европейский рынок. Первым примером сотрудничества европейцев и японцев в 1983 году стал альянс Nissan — Alfa Romeo, выпустивший двухдверный компакт Alfa Romeo Arna. Близнеца японского Nissan Pulsar Milano и европейского Nissan Cherry Europe, но с мотором Alfa Romeo и специально разработанными трансмиссией и передней подвеской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Toyota GT86 и Subaru BRZ различаются формой радиаторных решеток, бамперов, вентиляционных решеток в крыльях и ниш противотуманных фонарей. Салоны автомобилей практически одинаковы, за исключением приборных панелей и материалов отделки Фото: Subaru Размеры Toyota GT86 и Subaru BRZ почти одинаковы, разве что Subaru короче на 6 мм. А так – 4,24 м в длину, 1,775 м в ширину, 1,285 м в высоту. Колесная база 2,57 м, колея 1,52 м спереди и 1,54 м сзади, снаряженная масса 1,2–1,3 тонны. Сзади Toyota GT86 и Subaru BRZ практически идентичны. Если бы не разные шильдики на крышках их багажников, автомобили было бы не отличить один от другого. Ну а разницу в длине кузова в 6 мм вряд ли можно заметить Фото: Subaru Следующая фотография 1 / 2 Toyota GT86 и Subaru BRZ различаются формой радиаторных решеток, бамперов, вентиляционных решеток в крыльях и ниш противотуманных фонарей. Салоны автомобилей практически одинаковы, за исключением приборных панелей и материалов отделки Фото: Subaru Размеры Toyota GT86 и Subaru BRZ почти одинаковы, разве что Subaru короче на 6 мм. А так – 4,24 м в длину, 1,775 м в ширину, 1,285 м в высоту. Колесная база 2,57 м, колея 1,52 м спереди и 1,54 м сзади, снаряженная масса 1,2–1,3 тонны. Сзади Toyota GT86 и Subaru BRZ практически идентичны. Если бы не разные шильдики на крышках их багажников, автомобили было бы не отличить один от другого. Ну а разницу в длине кузова в 6 мм вряд ли можно заметить Фото: Subaru

А вот свежий пример совместной разработки: 2021 год, и, как его называют, «один автомобиль на две компании» — Subaru BRZ и Toyota GR86. Внешне они практически одинаковы, некоторая разница лишь в материалах и настройках подвески и рулевого управления. У легендарных полноприводных спорткупе конца XX века, Mitsubishi 3000GT и Dodge Stealth, наоборот, внешность различается, а технически автомобили идентичны.

В рамках добрососедских отношений

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лицензионное соглашение в строгом смысле слова между ГАЗом (на фото) и Fabryka Samochodow Osobowych S.A. (FSO) заключено не было, что позволило полякам через семь лет после начала выпуска Warszawa M20 провести серьезную модернизацию этой модели Фото: Из архива «Автопилота» Фото: Из архива «Автопилота» Следующая фотография 1 / 2 Лицензионное соглашение в строгом смысле слова между ГАЗом (на фото) и Fabryka Samochodow Osobowych S.A. (FSO) заключено не было, что позволило полякам через семь лет после начала выпуска Warszawa M20 провести серьезную модернизацию этой модели Фото: Из архива «Автопилота» Фото: Из архива «Автопилота»

Отдельная история — «дубли» в истории советского автопрома. Речь не о том, что он рождался, копируя американские модели, и развивался, копируя немецкие и итальянские. ГАЗ АА — Ford AA, Opel Kadett K38 — «Москвич-400», ВАЗ-2101 — Fiat 124, это все примеры хрестоматийные. Но начиная с послевоенных лет было и наоборот: копии советских машин стали выпускать социалистические страны.

В Польше с 1951-го по 1973-й под именем М20 Warszawa делали советскую «Победу», ГАЗ М20. Изначально-то поляки договаривались с итальянцами и планировали производить у себя Fiat 1100. Те даже в 1948-м начали строить в Польше завод. Но под нажимом Сталина поляки выбрали партнером ГАЗ. Иначе выходило бы, что социалистическая Польша давала заработать капиталистической Италии, а так уплаченные поляками 130 млн злотых за техническую документацию «Победы» и 250 млн злотых за ее штампы остались в социалистической семье.

Копии советских автомобилей делали на заводах, которые СССР сам же и помогал строить. Первый автомобильный завод, нынешний FAW, в Китае был запущен при советском участии в 1953-м, и через семь лет там начали выпускать копии «Волги» ГАЗ-21 — под именем Dongfanghong BJ760. Но иногда и строить ничего не приходилось: в 1959-м вьетнамские клоны той же «двадцать первой» с названием Chan Thang, «Триумф» в переводе на русский, делали на оставшемся после французов мотоциклетном заводе Z157.

С середины 1980-х до середины 2000-х в Индии выпускался седан Premier 118NE, подозрительно напоминавший ВАЗ-2105. Но тут завод в Тольятти точно ни при чем, индийский автомобиль был копией испанского SEAT 124D, вышедшего в 1978 году. Так что это еще вопрос, откуда вазовская «пятерка» в 1980-м взяла свои прямоугольные фары.

Заберите свой бейджик

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Передняя часть Saab 9-2X действительно от Saab. Начиная с передней стойки и дальше к корме, это Subaru Impreza WRX Wagon. Двигатель и коробка тоже японские Фото: Saab Переделать европейский седан Opel Omega B в американский Cadillac Catera концерн GM решил, увидев успех модели из Рюссельхайма в самой Германии, где она отобрала часть покупателей у «большой тройки» – Audi, BMW, Mercedes-Benz Фото: Opel После провала Cadillac Catera в США его решили продвигать на европейский рынок. И чтобы не создавать внутренней конкуренции, выпуск Opel Omega B прекратили. Хотя уже была готова версия машины с двигателем V8 от Chevrolet Corvette Фото: Cadillac Следующая фотография 1 / 3 Передняя часть Saab 9-2X действительно от Saab. Начиная с передней стойки и дальше к корме, это Subaru Impreza WRX Wagon. Двигатель и коробка тоже японские Фото: Saab Переделать европейский седан Opel Omega B в американский Cadillac Catera концерн GM решил, увидев успех модели из Рюссельхайма в самой Германии, где она отобрала часть покупателей у «большой тройки» – Audi, BMW, Mercedes-Benz Фото: Opel После провала Cadillac Catera в США его решили продвигать на европейский рынок. И чтобы не создавать внутренней конкуренции, выпуск Opel Omega B прекратили. Хотя уже была готова версия машины с двигателем V8 от Chevrolet Corvette Фото: Cadillac

«Я узбеков люблю, они на морозе заводятся хорошо» — кто помнит эту рекламу Daewoo Nexia из начала 2000-х? Nexia была одной из первых доступных новых иномарок в России, выпускавшихся в Узбекистане. И одновременно — представителем целого семейства близнецов: Pontiac Le Mans, Vauxhall Astra, Chevrolet Kadett, Le Mans Penta 5 и других. Прародителем их всех был вышедший в 1984-м Opel Kadett E, ставший в Европе «Автомобилем года — 1985». Бренд Opel принадлежал американскому концерну General Motors, как и десятки других автомобильных брендов по всему миру, и GM решил клонировать успешную модель под разными именами на разные рынки. Это был классический случай так называемого бейдж-инжиниринга, переклейки шильдиков. Самый нам близкий его пример — Lada Largus, это ведь на самом деле румынская Dacia Logan первого поколения.

Бейдж-инжиниринг не всегда бывает успешным — так, попытка того же GM в 1997-м привести на американский рынок успешный в Европе массовый седан Opel Omega B под именем Cadillac Catera провалилась. Как и постройка Saab 9-2X на платформе Subaru Impreza WRX Wagon — получившийся автомобиль презрительно называли «Саабару». Японские машины в Америке вообще долго воспринимали в штыки — именно поэтому в 1995-м Toyota основала люксовый бренд, в названии которого слышалась классическая европейская латынь — Lexus. Хотя первый Lexus LS400 был, в сущности, модернизированной Toyota Celsior.

Copy? Right!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Landwind X7, который так напоминает Range Rover Evoque, был разработан на укороченном шасси Landwind X8, прототипом которого, в свою очередь, был Mitsubishi Outlander Фото: Landwind Так похожий сзади на немецкий кроссовер BMW X5 с несущим кузовом, китайский Shuanghuan SCEO тем не менее настоящий внедорожник – с рамой от Isuzu, двигателем и трансмиссией Mitsubishi. Одно время он даже продавался в России Фото: Shuanghuan Следующая фотография 1 / 2 Landwind X7, который так напоминает Range Rover Evoque, был разработан на укороченном шасси Landwind X8, прототипом которого, в свою очередь, был Mitsubishi Outlander Фото: Landwind Так похожий сзади на немецкий кроссовер BMW X5 с несущим кузовом, китайский Shuanghuan SCEO тем не менее настоящий внедорожник – с рамой от Isuzu, двигателем и трансмиссией Mitsubishi. Одно время он даже продавался в России Фото: Shuanghuan

Китаец с фотоаппаратом, снимавший все подряд, был в начале 2000-х гостем всех европейских и американских автосалонов — и вот результат, нынешний триумф китайского автопрома. Наем на работу европейских дизайнеров и инженеров был позже, а начинался китайский путь к славе с пиратского копирования именно внешности европейских машин, на остальное сил пока не хватало.

Доходило до смешного, как в случае в вышедшим кроссовером Shuanghuan SCEO 2006 года. Сзади — чистый BMW X5 в 53-м кузове, спереди, судя по характерным раскосым фарам, — Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения, кузов J120.

Потом дело наладилось. Когда в 2014 году на автосалоне в Гуанчжоу совместное предприятие китайских автопроизводителей Changan Auto и Jiangling Motors Corporation выставило свой SUV Landwind X7, скопированный с Range Rover Evoque, в соседнем зале с оригиналом, скандал разразился именно потому, что китайская копия была уже точной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2017 году была анонсирована гибридная версия SR9, близкая к Porsche Macan по техническим характеристикам. Два электромотора вместе с ДВС должны были разгонять машину до 100 км/ч за 5 секунд. На рынке эта модель так и не появилась Фото: Landwind Фото: Landwind Следующая фотография 1 / 2 В 2017 году была анонсирована гибридная версия SR9, близкая к Porsche Macan по техническим характеристикам. Два электромотора вместе с ДВС должны были разгонять машину до 100 км/ч за 5 секунд. На рынке эта модель так и не появилась Фото: Landwind Фото: Landwind

Но еще долго китайские клоны проигрывали европейским машинам по внутреннему содержанию. Так, «китайский Porsche Macan», кроссовер Zotye SR9 2016 года, уступал штутгартскому оригиналу и в мощности двигателя — 162 силы против минимум 245, и в продвинутости трансмиссии — пятиступенчатая механика против восьмидиапазонного автомата. Да и привод у китайца был только передний.

Сегодня китайцы уже, как говорится, «делают вещи». Но вряд ли это конец истории. Новым мировым лидером в этом столетии, говорят, станет Африка. Посмотрим, чьи автомобили будет копировать она.

Александр Янковский