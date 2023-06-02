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Коммерсантъ FM
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AP: около 200 украинских военных обучаются в Германии управлению танками Abrams

Подготовка вооруженных сил Украины (ВСУ) к использованию передовых американских танков Abrams началась, обучение проходят около 200 военных, еще 200 учатся обслуживанию этой техники. В долгосрочной перспективе этот вид вооружения будет иметь решающее значение для того, чтобы Украина в итоге вытеснила Россию, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. К наступлению ВСУ эта техника применяться не будет, отметил он.

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Все признают, что Украина нуждается в модернизированных военно-воздушных силах»,— сказал также генерал (цитата по Associated Press). «Это займет значительное количество времени»,— заявил глава комитета начальника штабов. Около 200 украинских солдат в минувшие выходные начали проходить примерно 12-недельный учебный курс в Германии на американских танках, их обучат маневрировать, вести огонь и проводить общевойсковые операции с использованием этой передовой бронетанковой системы.

Еще 200 военнослужащих проходят подготовку по заправке танков и техническому обслуживанию бензовозов. График тренировок рассчитан на то, чтобы подготовить ВСУ до того, как 31 танк Abrams прибудет на Украину к осени этого года.

Президент США Джо Байден в январе объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. Стоимость одного танка оценивается в $10 млн. США и западные союзники в течение нескольких месяцев отказывались предоставлять эти танки, ссылаясь на значительные проблемы с обслуживанием и заправкой топливом, которых они требуют.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Abrams не сразу строились».

Мария Федотова

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