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Коммерсантъ FM
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Галкина, Слепакова и Варламова оставили в статусе иностранных агентов

Суд отказал снять с Семена Слепакова статус иностранного агента

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Семен Слепаков (признан иностранным агентом)

Семен Слепаков (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Максим Галкин (признан иностранным агентом)

Максим Галкин (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

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Семен Слепаков (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Максим Галкин (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск продюсера и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) к Министерству юстиции России о снятии статуса иностранного агента, передает ТАСС из зала суда.

Минюст объявил господина Слепакова иноагентом 14 апреля. Министерство утверждало, что музыкант «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

16 мая Замоскворецкий суд сообщил, что господин Слепаков подал иск о снятии статуса иностранного агента. Ранее сегодня, 2 июня, Замоскворецкий суд отклонил аналогичные иски блогера Ильи Варламова (признан иностранным агентом) и комика Максима Галкина.

Эрдни Кагалтынов

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