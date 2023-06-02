Галкина, Слепакова и Варламова оставили в статусе иностранных агентов

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Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск продюсера и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) к Министерству юстиции России о снятии статуса иностранного агента, передает ТАСС из зала суда.

Минюст объявил господина Слепакова иноагентом 14 апреля. Министерство утверждало, что музыкант «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

16 мая Замоскворецкий суд сообщил, что господин Слепаков подал иск о снятии статуса иностранного агента. Ранее сегодня, 2 июня, Замоскворецкий суд отклонил аналогичные иски блогера Ильи Варламова (признан иностранным агентом) и комика Максима Галкина.

Эрдни Кагалтынов