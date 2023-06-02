Суд отказался снять с Максима Галкина статус иностранного агента

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск комика и телеведущего Максима Галкина (признан иностранным агентом) с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время заседания защита Максима Галкина настаивала, что он не является политическим деятелем, а статус иноагента нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации. Его представитель также отметила, что выступления за границей не могут считаться поддержкой, полученной от иностранных источников. «Его личное мнение не может быть политической деятельностью»,— сказала она.

Минюст, в свою очередь, настаивает, что Максим Галкин ведет политическую деятельность. В качестве доказательства представитель ведомства предоставил ролики и записи выступлений господина Галкина, на которых он критикует российскую военную операцию на Украине.

Максима Галкина внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В Минюсте сочли, что он ведет политическую деятельность и получает иностранную поддержку с Украины. Господин Галкин критиковал решение ввести войска на Украину, а также уехал из России вместе с женой — певицей Аллой Пугачевой.

Ранее сегодня суд отказал в удовлетворении аналогичного иска блогеру Илье Варламову (признан иностранным агентом). Также ожидается рассмотрение иска от юмориста Семена Слепакова (признан иностранным агентом).

Олеся Павленко