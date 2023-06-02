Суд отказался снять с Ильи Варламова статус иностранного агента

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска блогеру Илье Варламову (признан иностранным агентом) против Минюста. Господин Варламов требовал снять статус иностранного агента.
Илья Варламов (признан иностранным агентом)
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
«Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов»,— сообщили в суде (цитата по ТАСС).
Также сегодня суд рассмотрит заявления от юмористов Семена Слепакова и Максима Галкина (оба внесены в реестр иностранных агентов) о снятии с них этого статуса.
Илью Варламова признали иноагентом в марте 2023 года. Минюст среди причин его включения в реестр указывал распространение недостоверной информации о решениях органов публичной власти и их политике, а также получение поддержки от иностранных источников. В мае он оспорил статус иноагента.