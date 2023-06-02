Суд отказался снять с Ильи Варламова статус иностранного агента

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска блогеру Илье Варламову (признан иностранным агентом) против Минюста. Господин Варламов требовал снять статус иностранного агента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Илья Варламов (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов»,— сообщили в суде (цитата по ТАСС).

Также сегодня суд рассмотрит заявления от юмористов Семена Слепакова и Максима Галкина (оба внесены в реестр иностранных агентов) о снятии с них этого статуса.

Илью Варламова признали иноагентом в марте 2023 года. Минюст среди причин его включения в реестр указывал распространение недостоверной информации о решениях органов публичной власти и их политике, а также получение поддержки от иностранных источников. В мае он оспорил статус иноагента.

Олеся Павленко