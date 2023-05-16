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Коммерсантъ FM
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Варламов и Слепаков оспорили статус иноагентов

Видеоблогер Илья Варламов и продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков через суд потребовали от Минюста снять с них статус иностранных агентов. Заявления поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщил представитель суда ТАСС. Дата заседания пока не назначена.

Господин Варламов был внесен в реестр иноагентов в марте. Минюст обосновал решение тем, что блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».

Господин Слепаков получил статус иноагента в апреле. Минюст заявлял, что тот «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

Леонид Уварчев

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