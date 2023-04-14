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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иностранным агентом Семена Слепакова

Минюст пополнил реестр иностранных агентов. В реестр включили музыканта и продюсера Семена Слепакова, Фонд Карнеги за международный мир, издания «Агентство» и «Полигон», правозащитную организацию «Радужная ассоциация», мультипликатора и автора сериала Mr.Freeman Павла Мунтяна, бывшего спецкора «Новой газеты» Павла Каныгина, журналиста и экс-депутата Госдумы Игоря Яковенко.

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Семен Слепаков в 2018 году

Семен Слепаков в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Павел Мунтян

Павел Мунтян

Фото: greenmoon2

Павел Каныгин

Павел Каныгин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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Семен Слепаков в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Павел Мунтян

Фото: greenmoon2

Павел Каныгин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Вместе с тем Минюст в связи с ликвидацией исключил из реестра иностранных агентов НКО «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», а также региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина».

Основания для включения указанных лиц в реестр, которые приводит Минюст:

  • Семен Слепаков «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации»;
  • Фонд Карнеги за международный мир «распространял недостоверную информацию» о решениях российских властей, «дискредитировал деятельность» ВС РФ;
  • Издание «Агентство» распространяло материалы иностранных агентов, «недостоверную информацию» о решениях властей, «дискредитировало деятельность» ВС РФ;
  • Издание «Полигон» распространяло материалы иностранных агентов, а также «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» решениях, «дискредитировало деятельность» российских вооруженных сил;
  • Павел Каныгин распространял материалы иностранных агентов, «дискредитировал деятельность» российской армии, «высказывался против специальной военной операции на Украине»;
  • Павел Мунтян «выступал против специальной военной операции на Украине», распространял материалы иностранных агентов, «принимал участие в сборе средств в поддержку Украины»;
  • Игорь Яковенко «призывал к борьбе с действующей государственной властью», «выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», участвовал в создании материалов иностранных агентов;
  • «Радужная ассоциация» распространяла материалы иностранных агентов, «осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений».

В конце марта ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что московская полиция проверит господина Слепакова по статье о дискредитации вооруженных сил России. Проверка якобы связана с недавней песней Семена Слепакова «Колыбельная». Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. За последние недели он попросил проверить актрису Лию Ахеджакову, певицу Аллу Пугачеву, лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, певца Валерия Меладзе, актера Данилу Козловского.

Лусине Баласян

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