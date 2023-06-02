«Как-то тревожно все это»

В России многократно вырос спрос на военные игрушки, в частности, маркетплейсы фиксируют повышенный интерес ко всей номенклатуре данных товаров. В их числе — игрушечное оружие, детская военная форма и значки, каски и бронежилеты. Участники рынка между тем считают такую ситуацию закономерной. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в этом негативные тенденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Спрос на военные игрушки, а также на детскую военную форму и иные атрибуты, в том числе и для девочек, бьет рекорды. Игрушечные танки, самолеты, конструкторы — на все это фиксируется аж троекратный спрос. И, естественно, оружие — автоматы, пистолеты, не настоящие, конечно, но сметают.

Всем все понятно — это ответ на происходящие события. Никакой сенсации здесь, естественно, нет. Участники рынка объясняют: вот недавно была пандемия, дети играли во врачей, и родители скупали все, что связано с медициной. А еще раньше наблюдался ажиотаж на мягкие игрушки.

Поскольку в Российской Федерации по-прежнему существует рыночная экономика, спрос рождает предложение. Бизнес расширяет ассортимент, предлагая новые оригинальные решения, иными словами, не упускает возможность получить дополнительную прибыль.

Благо, государство тоже помогает: в школах и даже детских садах, хорошо не в яслях, проходят театрализованные представления на военно-патриотическую тематику. Те дети, что постарше, ездят на сборы, возродилась «Зарница», подрастающее поколение учится военному делу смолоду. В целом так кажется, что ко всему происходящему применим научный термин «милитаризация общества». Хорошо это или плохо?

Ладно, относительно взрослых и, скажем, подростков, но вот касательно совсем маленьких детей, возможно, это вопрос спорный. И второй аспект — правильно ли пользоваться ситуацией для получения сверхприбылей, то есть способствовать дальнейшей общественной милитаризации? А как насчет морального фактора?

И не менее спорный вопрос — насколько военные игрушки способствуют патриотическому подъему? Патриотизм и военная форма — отнюдь не одно и то же, патриотом можно и нужно быть и гражданским тоже, например, ковать победу в тылу. Может быть, предложить иные бизнес-решения? Много ведь есть разных направлений, на чем можно хорошо зарабатывать и одновременно способствовать развитию политической грамотности.

И, наконец, не грех задаться вопросом — что дальше? Что получится в итоге, когда с детства тебя приучают к оружию и военной форме? Что же будет, когда человек станет взрослым? Как-то тревожно все это.

Но вот мы с нескрываемой радостью отмечаем, что озабоченности услышаны — действительно, подобное может отрицательно сказаться на детской психике. Да неужели? В частности, Ассоциация производителей детских товаров, работ и услуг предлагает разработать на этот счет государственные рекомендации при участии психологов.

Интересно, как это будет выглядеть? Чиновник рассчитает норматив, сколько по времени, скажем, в течение суток ребенок может играть в танки, бегать с пластмассовым автоматом, а затем, дабы снять стресс, облачиться в игрушечный белый халат и поиграть немножечко в доктора? Хорошо, пусть так. Все лучше, чем ничего, и на том, как говорится, спасибо.

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