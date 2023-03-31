«Главное — чтобы дети не превратились в боевых роботов»

В России стартует «Зарница 2.0», запускает проект новое молодежное объединение «Движение первых». Сообщается, что, в отличие от советских времен, в нынешней игре будут использованы самые современные технологии. Главная цель — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Участники среди прочего научатся управлять дронами и бороться с фейками. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно опасается перегибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новое российское масштабное молодежное объединение под названием «Движение первых» (сокращенно РДДМ) громко напомнило о себе: в апреле-мае в стране стартует проект под названием «Зарница 2.0». По замыслу разработчиков, игра должна «стать важным элементом патриотического воспитания в нашей стране», а охватить она должна все возрастные группы от 11 лет до 21 года. Да-да, совсем взрослых людей тоже планируется задействовать. Им уже и жениться можно, и в армии служить, так почему бы при этом в «Зарницу» не поиграть?

В отличие от советского аналога, в нынешнем варианте использованы последние технологические достижения. Как сообщил лидер РДДМ Григорий Гуров, «в испытания включена работа в экзоскелете, управление дронами, VR-технологии, доврачебная помощь в стрессовых ситуациях, firetag, борьба с фейками, действия в чрезвычайной ситуации и ориентирование на местности».

Первое, что здесь обращает на себя внимание, — это засилье чуждых, иностранных слов, кстати, многим, и особенно представителям старшего поколения, непонятных. Это, знаете ли, упущение, товарищ Гуров. Что это вот за «firetag» такой или того хуже «экзоскелет»? Эх, знали бы советские пионеры, какие испытания предстоят их потомкам.

Не будем, конечно же, ностальгировать по тем ушедшим относительно спокойным временам. Единственное, что о них напоминает, — это ориентирование на местности и, может быть, еще оказание перовой помощи, вполне себе полезное занятие, тем более на свежем воздухе. А сейчас прямо виртуальные солдаты и борцы с фейками. Куда же без них?

Ну что же, на дворе XXI век, это вам не пионерский «салют», сбор металлолома или старая добрая «Зарница», где «красные» похищают знамя у «синих» и наоборот. К слову, не всегда эта игра была доброй, именно поэтому ее в свое время и упразднили. И без того агрессии в обществе немало, а тут, получается, ее искусственно насаждают. Это не всегда хорошо. Нужно же просчитывать последствия, они могут оказаться вредными для государства.

Да что же такое? Опять мы отвлеклись от сути повествования, возвращаемся в современность. Собственно, что здесь можно сказать? Главное — чтобы дети не превратились бы в итоге в боевых роботов. Если, конечно, такая задача не ставится изначально. Проблема в том, что робот имеет небольшое отрицательное качество — в какой-то момент он начинает действовать против своего создателя. Кто читал фантастику, тот это знает. Восстание машин, вот из этой серии...

Иной скажет, что происходящее вокруг и есть фантастика. Да нет, уважаемые, на этот раз все по-настоящему. Самая что ни на есть объективная реальность. Шутки кончились.