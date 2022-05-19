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Сто лет тому вперед

В Госдуму внесен законопроект о создании новой общероссийской детской организации

В четверг, в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект «О российском движении детей и молодежи "Большая перемена"». По словам авторов документа, с пионерией новую организацию будет роднить масштаб — предполагается, что она привлечет внимание большинства российских детей старше шести лет,— но при этом политизированной она быть не должна. Впрочем, источник в администрации президента (АП) пояснил “Ъ”, что воспитательная работа в движении будет вестись через общение с детьми, которым в том числе будут «разъяснять политические сюжеты».

Депутаты обещают, что от ленинской пионерии объединившиеся под одним знаменем детские организации возьмут только самое лучшее

Депутаты обещают, что от ленинской пионерии объединившиеся под одним знаменем детские организации возьмут только самое лучшее

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Депутаты обещают, что от ленинской пионерии объединившиеся под одним знаменем детские организации возьмут только самое лучшее

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Среди целей и задач нового «общественно-государственного общероссийского движения» в законопроекте, в частности, названы содействие развитию государственной политики в интересах детей, участие в их воспитании, создание возможностей для их всестороннего развития, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству».

Движение создается в форме «массовой некоммерческой самоуправляемой организации» с региональными, местными и первичными отделениями. Последние появятся в школах, техникумах и «иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью». Вступать в «Большую перемену» можно будет с шести лет на добровольной основе. Совершеннолетние участники смогут остаться в рядах движения, перейдя в статус наставников, которыми не вправе быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица. Высшим руководящим органом будет съезд, наблюдательным — наблюдательный совет (во главе с президентом РФ), а текущей работой займутся координационный совет и правление. Пост председателя правления, по словам источника “Ъ”, займет замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов (первым об этом сообщил РБК), который на днях стал сопредседателем Российского движения школьников (РДШ).

«Символично, что законопроект был внесен именно 19 мая, в день 100-летия Всесоюзной детской организации имени Ленина. Этот факт отражает желание воссоздать аналог общей детской организации»,— сказала “Ъ” соавтор документа, глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

По ее мнению, с пионерией новое движение роднит то, что его членом может стать каждый ребенок. И работа там будет «каждодневной» — в отличие от нынешних детских организаций, которые «живут по принципу проекта», добавила депутат.

Другой соавтор, глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»), согласна, что движение задумано сопоставимым с пионерией по масштабу: «для всех детей страны». «Само содержание работы тоже похоже, хотя сложно сравнивать разные поколения,— добавляет она.— Например, у пионеров не было такого формата, как медиаинтересы. Была газета “Пионерская правда”, радиопередача “Пионерская зорька”, но это был более взрослый формат. А сейчас многие вещи современные дети могут сами модерировать». Кроме того, пионерия была «привязана к политической силе» в лице Компартии, а новая организация «не будет политизированной и связанной с партией в прямом смысле», уверяет депутат: не случайно проект вносили представители всех фракций. «Что было важным и там (в пионерской организации.— “Ъ”), и здесь — это коллективная работа. Сейчас дети сидят в гаджетах и не могут себя найти, найти друзей, а теперь у них появятся коллективные форматы. Совместное творчество, спорт, наука дадут ребенку дополнительную защиту от того негатива, который ребенок зачастую получает, находясь в одиночестве»,— отметила госпожа Казакова. Еще один соавтор, сенатор Галина Карелова, в беседе с журналистами выразила надежду, что опыт и традиции пионерии будут востребованы, но главное, чтобы новая структура была не бюрократическая, а «действующая, с огоньком, с энергией».

В финансово-экономическом обосновании авторы проекта указали, что принятие закона не потребует затрат из бюджета. По их словам, вопросы финансирования будут решены позднее, возможно, при рассмотрении поправок ко второму чтению.

«Конечно, это будет затратный закон. Но чтобы ускорить его принятие, мы пошли на то, чтобы первое чтение было рамочное, а потом уже наполним»,— пояснила Нина Останина.

Несмотря на прямые и косвенные отсылки авторов к советскому прототипу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что «новой пионерии» в России не будет: «Никто никакие пионерии возрождать не собирается. Это движение, причем не школьников, а более широкого контекста, возрастных рамок: это и школьники, и молодежь. Это идея создать движение, с которым организации могут солидаризироваться». Сейчас дети состоят в разных организациях, а новая инициатива призвана их объединить, став неформальным движением, где «генераторами видения» будут сами дети, добавил господин Песков.

Первый замглавы АП Сергей Кириенко, отвечая на вопрос “Ъ” о новом движении, тоже сделал акцент на «инициативе самих детей»: «Если взрослые будут что-то придумывать и им навязывать, то ничего хорошего не получится. А если дети будут сами придумывать и предлагать, а взрослые будут им помогать, тогда это будет работать». Чиновник также сказал, что не знает, какой будет идеология новой организации: «Пусть дети это определяют. Чтобы детское движение, идея которого сейчас везде обсуждается, жило — главное, чтобы ее авторами были дети». Прислушаться к правильному мнению детей готов и министр просвещения Сергей Кравцов: «Надо спросить мнение ребят, кто бы мог организатором быть и наставником. Если они решат, что это будут советники по воспитанию, то, наверное, этому и быть. И насколько мне известно, советники к этому готовы». Напомним, в начале прошлого года господин Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должности советников директоров школ по воспитанию. Тогда источники “Ъ” поясняли, что советники должны будут общаться со школьниками в том числе и по таким сложным темам, как несанкционированные митинги.

Фотогалерея

100-летие пионерского движения

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Участники церемонии посвящения в пионеры перед домом культуры имени Горького в Новосибирске

Участники церемонии посвящения в пионеры перед домом культуры имени Горького в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

19 мая 2022 года в Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени

19 мая 2022 года в Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вскрытие 50-летней капсулы времени в Новосибирске

Вскрытие 50-летней капсулы времени в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники церемонии посвящения в пионеры в Новосибирске

Участники церемонии посвящения в пионеры в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Мальчик с флагами на праздновании 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Мальчик с флагами на праздновании 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники церемонии посвящения в пионеры в Новосибирске

Участники церемонии посвящения в пионеры в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Аккордеон, барабаны и знамена после празднования 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Аккордеон, барабаны и знамена после празднования 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в доме культуры имени Горького в Новосибирске

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в доме культуры имени Горького в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники церемонии посвящения в пионеры в доме культуры имени Горького в Новосибирске

Участники церемонии посвящения в пионеры в доме культуры имени Горького в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники держат баннер на церемонии, посвященной 100-летию основания Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Участники держат баннер на церемонии, посвященной 100-летию основания Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Участники празднования 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации на фоне здания с буквой Z в Севастополе

Участники празднования 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации на фоне здания с буквой Z в Севастополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Представители Московского дворца пионеров на открытии выставки «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Представители Московского дворца пионеров на открытии выставки «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Выставка «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Выставка «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Выставка «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Выставка «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Участники церемонии посвящения в пионеры перед домом культуры имени Горького в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

19 мая 2022 года в Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вскрытие 50-летней капсулы времени в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники церемонии посвящения в пионеры в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Мальчик с флагами на праздновании 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники церемонии посвящения в пионеры в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Аккордеон, барабаны и знамена после празднования 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в доме культуры имени Горького в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники церемонии посвящения в пионеры в доме культуры имени Горького в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участники держат баннер на церемонии, посвященной 100-летию основания Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Участники празднования 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации на фоне здания с буквой Z в Севастополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Севастополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Представители Московского дворца пионеров на открытии выставки «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Выставка «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Выставка «Век Пионерии» в выставочной галерее Музея Победы в Москве

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Церемония принятие в пионеры на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Празднование 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Источник “Ъ” в АП поясняет, что существующие детские и молодежные организации вроде РДШ и «Юнармии» объединяют в лучшем случае 4 млн из 18 млн детей старше шести лет. А участие в действующем конкурсе «Большая перемена» (это название авторы законопроекта предлагают использовать и для новой организации) требует постоянного выполнения заданий и соревновательности, к чему внутренне готовы не все. Идея же нового движения состоит в том, что оно будет давать всем детям возможность проявить себя в разных сферах и создавать возможности для их развития. «У нас много всего было создано для продвижения талантов, но большинству детей нужно еще помочь найти в себе талант»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Опрошенные “Ъ” представители педагогического сообщества новую инициативу восприняли скептически.

Так, учитель математики одной из московских школ Иван Меньшиков напомнил, что это уже не первая попытка создать патриотическую структуру для воспитания школьников в нужном государству ключе. «Все это пытаются делать госорганы, но все это оказывается одинаково неэффективным и лишь служит кормушкой для большого количества людей. Никакой идеологии, никакого наполнения смыслом у этого быть не может; вряд ли будут сподвижники, которые на местах будут готовы воплощать это в жизнь, и люди, готовые тратить свое время. Скорее всего, это будут потраченные деньги, отчетные концерты, пара мероприятий, на которые свезут бюджетников. Может, какие-то отчеты для галочки о выполненных KPI». Директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург не понимает, зачем создавать еще одну организацию, когда уже есть РДШ и «Юнармия», и опасается навязывания детям идеологии: «Мы должны помогать вырабатывать мировоззрение, критическое мышление, а слово “идеология” звучит опасно. У меня есть ощущение, что это движение создавали какие-то пенсионеры, которые детей живых не видели. Звучит как “назад в СССР”. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Дети — они в интернете, тик-токи смотрят. Попытка навязать им что-то, поставить в колонну по четыре и вести вперед к светлому будущему, естественно, провалится».

Журова, Захарова, Чурикова, Вяземский о пионерском детстве

В свою очередь, собеседник “Ъ” в администрации президента заявляет, что членство в движении будет добровольным, хотя он уверен, что в него «благодаря локализации в школах» вступит большинство детей. Главными для организации станут развивающие проекты, так как «именно через участие в таких активностях и формируется деятельный патриотизм», добавляет чиновник. Ценности, которые будет воспитывать движение, заложены в «Стратегии национальной безопасности РФ», напоминает он, а воспитательная работа будет вестись через общение с детьми: «Конечно, с ними надо разговаривать, разъяснять политические сюжеты. Это важно особенно сейчас».

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Анна Васильева

Фотогалерея

История пионерского движения

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В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы &lt;br>На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы
На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк» / В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Г. Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / М. Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи &quot;Большая перемена&quot;». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы
На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк» / В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Г. Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / М. Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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