Сто лет тому вперед

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В четверг, в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект «О российском движении детей и молодежи "Большая перемена"». По словам авторов документа, с пионерией новую организацию будет роднить масштаб — предполагается, что она привлечет внимание большинства российских детей старше шести лет,— но при этом политизированной она быть не должна. Впрочем, источник в администрации президента (АП) пояснил “Ъ”, что воспитательная работа в движении будет вестись через общение с детьми, которым в том числе будут «разъяснять политические сюжеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты обещают, что от ленинской пионерии объединившиеся под одним знаменем детские организации возьмут только самое лучшее

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Депутаты обещают, что от ленинской пионерии объединившиеся под одним знаменем детские организации возьмут только самое лучшее

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Среди целей и задач нового «общественно-государственного общероссийского движения» в законопроекте, в частности, названы содействие развитию государственной политики в интересах детей, участие в их воспитании, создание возможностей для их всестороннего развития, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству».

Движение создается в форме «массовой некоммерческой самоуправляемой организации» с региональными, местными и первичными отделениями. Последние появятся в школах, техникумах и «иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью». Вступать в «Большую перемену» можно будет с шести лет на добровольной основе. Совершеннолетние участники смогут остаться в рядах движения, перейдя в статус наставников, которыми не вправе быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица. Высшим руководящим органом будет съезд, наблюдательным — наблюдательный совет (во главе с президентом РФ), а текущей работой займутся координационный совет и правление. Пост председателя правления, по словам источника “Ъ”, займет замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов (первым об этом сообщил РБК), который на днях стал сопредседателем Российского движения школьников (РДШ).

«Символично, что законопроект был внесен именно 19 мая, в день 100-летия Всесоюзной детской организации имени Ленина. Этот факт отражает желание воссоздать аналог общей детской организации»,— сказала “Ъ” соавтор документа, глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

По ее мнению, с пионерией новое движение роднит то, что его членом может стать каждый ребенок. И работа там будет «каждодневной» — в отличие от нынешних детских организаций, которые «живут по принципу проекта», добавила депутат.

Другой соавтор, глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»), согласна, что движение задумано сопоставимым с пионерией по масштабу: «для всех детей страны». «Само содержание работы тоже похоже, хотя сложно сравнивать разные поколения,— добавляет она.— Например, у пионеров не было такого формата, как медиаинтересы. Была газета “Пионерская правда”, радиопередача “Пионерская зорька”, но это был более взрослый формат. А сейчас многие вещи современные дети могут сами модерировать». Кроме того, пионерия была «привязана к политической силе» в лице Компартии, а новая организация «не будет политизированной и связанной с партией в прямом смысле», уверяет депутат: не случайно проект вносили представители всех фракций. «Что было важным и там (в пионерской организации.— “Ъ”), и здесь — это коллективная работа. Сейчас дети сидят в гаджетах и не могут себя найти, найти друзей, а теперь у них появятся коллективные форматы. Совместное творчество, спорт, наука дадут ребенку дополнительную защиту от того негатива, который ребенок зачастую получает, находясь в одиночестве»,— отметила госпожа Казакова. Еще один соавтор, сенатор Галина Карелова, в беседе с журналистами выразила надежду, что опыт и традиции пионерии будут востребованы, но главное, чтобы новая структура была не бюрократическая, а «действующая, с огоньком, с энергией».

В финансово-экономическом обосновании авторы проекта указали, что принятие закона не потребует затрат из бюджета. По их словам, вопросы финансирования будут решены позднее, возможно, при рассмотрении поправок ко второму чтению.

«Конечно, это будет затратный закон. Но чтобы ускорить его принятие, мы пошли на то, чтобы первое чтение было рамочное, а потом уже наполним»,— пояснила Нина Останина.

Несмотря на прямые и косвенные отсылки авторов к советскому прототипу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что «новой пионерии» в России не будет: «Никто никакие пионерии возрождать не собирается. Это движение, причем не школьников, а более широкого контекста, возрастных рамок: это и школьники, и молодежь. Это идея создать движение, с которым организации могут солидаризироваться». Сейчас дети состоят в разных организациях, а новая инициатива призвана их объединить, став неформальным движением, где «генераторами видения» будут сами дети, добавил господин Песков.

Первый замглавы АП Сергей Кириенко, отвечая на вопрос “Ъ” о новом движении, тоже сделал акцент на «инициативе самих детей»: «Если взрослые будут что-то придумывать и им навязывать, то ничего хорошего не получится. А если дети будут сами придумывать и предлагать, а взрослые будут им помогать, тогда это будет работать». Чиновник также сказал, что не знает, какой будет идеология новой организации: «Пусть дети это определяют. Чтобы детское движение, идея которого сейчас везде обсуждается, жило — главное, чтобы ее авторами были дети». Прислушаться к правильному мнению детей готов и министр просвещения Сергей Кравцов: «Надо спросить мнение ребят, кто бы мог организатором быть и наставником. Если они решат, что это будут советники по воспитанию, то, наверное, этому и быть. И насколько мне известно, советники к этому готовы». Напомним, в начале прошлого года господин Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должности советников директоров школ по воспитанию. Тогда источники “Ъ” поясняли, что советники должны будут общаться со школьниками в том числе и по таким сложным темам, как несанкционированные митинги.

Источник “Ъ” в АП поясняет, что существующие детские и молодежные организации вроде РДШ и «Юнармии» объединяют в лучшем случае 4 млн из 18 млн детей старше шести лет. А участие в действующем конкурсе «Большая перемена» (это название авторы законопроекта предлагают использовать и для новой организации) требует постоянного выполнения заданий и соревновательности, к чему внутренне готовы не все. Идея же нового движения состоит в том, что оно будет давать всем детям возможность проявить себя в разных сферах и создавать возможности для их развития. «У нас много всего было создано для продвижения талантов, но большинству детей нужно еще помочь найти в себе талант»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Опрошенные “Ъ” представители педагогического сообщества новую инициативу восприняли скептически.

Так, учитель математики одной из московских школ Иван Меньшиков напомнил, что это уже не первая попытка создать патриотическую структуру для воспитания школьников в нужном государству ключе. «Все это пытаются делать госорганы, но все это оказывается одинаково неэффективным и лишь служит кормушкой для большого количества людей. Никакой идеологии, никакого наполнения смыслом у этого быть не может; вряд ли будут сподвижники, которые на местах будут готовы воплощать это в жизнь, и люди, готовые тратить свое время. Скорее всего, это будут потраченные деньги, отчетные концерты, пара мероприятий, на которые свезут бюджетников. Может, какие-то отчеты для галочки о выполненных KPI». Директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург не понимает, зачем создавать еще одну организацию, когда уже есть РДШ и «Юнармия», и опасается навязывания детям идеологии: «Мы должны помогать вырабатывать мировоззрение, критическое мышление, а слово “идеология” звучит опасно. У меня есть ощущение, что это движение создавали какие-то пенсионеры, которые детей живых не видели. Звучит как “назад в СССР”. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Дети — они в интернете, тик-токи смотрят. Попытка навязать им что-то, поставить в колонну по четыре и вести вперед к светлому будущему, естественно, провалится».

В свою очередь, собеседник “Ъ” в администрации президента заявляет, что членство в движении будет добровольным, хотя он уверен, что в него «благодаря локализации в школах» вступит большинство детей. Главными для организации станут развивающие проекты, так как «именно через участие в таких активностях и формируется деятельный патриотизм», добавляет чиновник. Ценности, которые будет воспитывать движение, заложены в «Стратегии национальной безопасности РФ», напоминает он, а воспитательная работа будет вестись через общение с детьми: «Конечно, с ними надо разговаривать, разъяснять политические сюжеты. Это важно особенно сейчас».

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Анна Васильева