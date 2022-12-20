Starlink поставит Украине еще более 10 тыс. терминалов

Украина договорилась с американской Space Exploration Technologies Corp. о поставках более 10 тыс. терминалов для спутников Starlink, сообщил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, поставки будут осуществлены в ближайшие месяцы, а помочь с оплатой согласились несколько стран Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терминалы Starlink на Украине

Фото: AFP Терминалы Starlink на Украине

Фото: AFP

В интервью Bloomberg господин Федоров рассказал, что SpaceX и возглавляющий ее Илон Маск «быстро реагируют на проблемы» и помогают Украине. По словам министра, он общался с американским бизнесменом напрямую. «Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение (электричества.— "Ъ"), я написал ему в тот же день, и он моментально отреагировал и уже предпринял несколько шагов»,— заявил Михаил Федоров.

Он уточнил, что с начала российской военной операции Украина получила около 22 тыс. антенн Starlink. Контракт на новые поставки пока не заключен, но, как уточнил министр, правительства нескольких стран Евросоюза «готовы разделить платеж». Он отказался говорить, о каких странах речь, добавив, что «на данный момент все финансовые вопросы решены». Антенны Starlink работают от электричества, но могут заряжаться от генераторов или блоков питания.

SpaceX в сентябре предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование спутниковой сети Starlink на Украине. Компания попросила военное ведомство взять расходы на себя. Илон Маск тогда заявлял, что SpaceX больше не может оплачивать отправку терминалов спутниковой связи на Украину, но позднее отозвал свой запрос к Пентагону по поводу оплаты услуг. По его данным, SpaceX оплачивает примерно 11 тыс. терминалов из 25 тыс. CNN сообщал, что в конце октября 1,3 тыс. терминалов Starlink были отключены на Украине из-за нехватки финансирования. В ноябре Starlink повысила тарифы для украинских абонентов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер