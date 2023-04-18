WP сообщила об испытаниях России по ограничению работы Starlink на Украине

Россия в течение нескольких месяцев проводила испытания со своими системами радиоэлектронной борьбы «Тобол», чтобы нарушить работу спутниковой системы Starlink на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона.

WP отмечает, что в документах американской разведки указано три места, где проводились испытания: в Подмосковье, рядом с Крымом и Калининградом. Они начались в сентябре, пишет газета, и должны были длиться 25 дней, однако проходили не менее пяти месяцев. Предположительно основной целью было отключить сеть недалеко от Бахмута, где ведутся ожесточенные бои, утверждает издание.

Как пишет WP, в попавших в сеть документах не указано, оказались ли испытания успешными. При этом в Минобороны Украины WP сообщили, что «знают о действиях России» в этом направлении и «принимают меры для их нейтрализации».

С момента начала российской военной операции SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink. Еще в октябре 2022 года украинские войска сообщали о перебоях в работе Starlink. WP отмечает, что из документов американской разведки неизвестно, связано ли это с попытками России ограничить работу спутниковой системы. В марте этого года украинская сторона вновь сообщила о перебоях.

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Лусине Баласян