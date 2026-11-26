Песков объяснил выбор даты прямой линии с Путиным напряженным графиком в декабре
Выбор даты прямой линии с президентом России Владимиром Путиным связан с напряженным графиком в декабре, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В этом году мероприятие состоится 10 декабря.
«Поэтому решили чуть пораньше провести это важное и столь ожидаемое в стране мероприятие. Сейчас ведется подготовка»,— сказал господин Песков на брифинге. Он добавил, что глава государства каждый год тщательно готовится к прямой линии.
«Это большая работа. Ей предшествует период сбора обновленной последней информации от всех ведомств по основным вопросам, которые стоят на повестке у нас. И затем уже после того, как собирается объем информации, с ним знакомится президент»,— уточнил пресс-секретарь.
Для сбора вопросов на прямую линию, по словам Дмитрия Пескова, используют интернет-каналы, телефонные звонки, SMS-сообщения, а также «человекоподобные технологии». Благодаря искусственному интеллекту число станций, которые принимают обращения к главе государства, стало безграничным, указал пресс-секретарь.
«Итоги года с Владимиром Путиным» состоятся в 12:00 мск в формате совмещенной с прямой линией пресс-конференции. Собирать вопросы начнут с 00:00 мск 27 ноября до окончания программы 10 декабря.