Господин Шпилевой работает в компании с 2016 года. В 2024 году коллектив березниковского рудоуправления получил корпоративную награду «Лучшее рудоуправление». Руководство компании отмечало, что рудник ежегодно добывает в среднем 21 млн тонн руды.