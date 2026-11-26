«Уралкалий» объявил о смене генерального директора
Топ-менеджер «Уралкалия» Андрей Шпилевой станет гендиректором компании
ПАО «Уралкалий» объявило о смене руководящего состава. С 4 декабря пост генерального директора займет Андрей Шпилевой — руководитель структурного подразделения компании в городе Березники Пермского края, сообщает пресс-служба «Уралкалия».
Господин Шпилевой работает в компании с 2016 года. В 2024 году коллектив березниковского рудоуправления получил корпоративную награду «Лучшее рудоуправление». Руководство компании отмечало, что рудник ежегодно добывает в среднем 21 млн тонн руды.
Компанию с 2020 года возглавляет Виталий Лаук. Сложив полномочия в декабре, он перейдет на должность председателя совета директоров «Уралкалия».
ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений, входит в группу «Уралхим». Компания владеет пятью рудниками и семью обогатительными фабриками в прикамских городах Березники и Соликамск.