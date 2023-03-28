Количественные сданные

США проинформировали РФ о том, что более не будут предоставлять ей часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавались ими дважды в год в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При помощи этого шага администрация президента Джо Байдена надеется убедить Москву пересмотреть свое решение о приостановке участия в этом двустороннем договоре. Ранее российская сторона, однако, исключила какие-либо контакты с США по ДСНВ, если они не «изменят свое поведение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель Белого Дома Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Представитель Белого Дома Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

О том, что США более не будут передавать России часть информации о своих стратегических ядерных силах, во вторник сообщили представители Белого дома и Пентагона. «Мы определенно хотели бы видеть полное возвращение России к выполнению соглашения. Мы считаем ДСНВ хорошим соглашением для обеих наших стран и для всего мира. Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию»,— заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что США хотели бы продолжать передавать России эти данные, но добавил, что «это требует соответствующей готовности» и от России.

О том, что Вашингтон более не будет направлять Москве часть информации о своих стратегических наступательных вооружениях, во вторник также заявил помощник министра обороны США Джон Плам.

«На этой неделе, вчера, мы связывались с Россией, указав им на приближение конца месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными (в рамках ДСНВ.— “Ъ”),— сказал он на слушаниях в Конгрессе.— Россия ответила, что не будет предоставлять такую информацию».

В ответ на это США, по его словам, решили, что «в качестве дипломатической контрмеры» также не будут пересылать информацию России.

По данным газеты The Wall Street Journal, разговор, на который сослался Джон Плам, состоялся в понедельник между замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. «Это первое действие, которое мы предприняли в рамках договора в ответ на приостановку его выполнения со стороны России,— сказал изданию неназванный высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.— Наша цель — побудить Россию вернуться к соблюдению договора».

Ранее Россия и США каждые полгода обменивались данными о своих развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых на трех типах средств доставки (межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики) и разбивку количества стратегических средств доставки и боеголовок, развернутых на каждой учтенной в рамках договора базе. Очередной обмен информацией должен был состояться 31 марта.

Напомним, в конце февраля Россия приостановила участие в ДСНВ, объяснив решение двумя причинами: тем, что США существенным образом нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался. Приостановка Россией участия в ДСНВ на практике означает, что она более не допускает американских инспекторов к осмотру своих военных объектов, не соглашается на проведение заседаний двусторонней консультативной комиссии по договору и не отправляет США данные о состоянии своих стратегических ядерных сил (ни те, которые предоставлялись раз в полгода, ни те, что передавались фактически на ежедневной основе). При этом Россия объявила о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ, а также продолжать заранее уведомлять США о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. США же считают решение РФ о приостановке участия в ДСНВ не имеющим законной силы, настаивая на том, что она остается связанной обязательствами в рамках договора. 15 марта Госдепартамент выпустил заявление по ДСНВ, пригласив российских инспекторов в США, а также высказавшись за скорейший созыв двусторонней консультативной комиссии и продолжение обмена данными. Кроме того, в Вашингтоне заявили о готовности обсуждать претензии Москвы в рамках ДСНВ и перспективы его замены новыми договоренностями после 2026 года.

По данным The Wall Street Journal, в разговоре с Сергеем Рябковым Бонни Дженкинс предложила продолжить обмен данными в рамках ДСНВ, однако он ответил отказом, после чего американская сторона уведомила российскую о своем решении также воздержаться от передачи ей части информации. Источник издания в администрации Джо Байдена отметил, что данные, которые теперь будут недоступны для Москвы, «давали ей наилучшее представление о состоянии ядерных сил США». «Полагаю, что людям, которые действительно работают над этими вопросами в российской системе, этого будет не хватать»,— сказал чиновник.

Вместе с тем он подчеркнул, что США продолжат уведомлять Россию о перемещениях своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок или изменениях их боевого статуса, как того требует договор.

По словам старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Андрея Баклицкого, речь идет, к примеру, об уведомлениях о вводе в строй или выводе из строя ракет, уведомлениях о переводе пусковых установок из развернутых в неразвернутые и так далее. «Такие данные передавались сторонами в рамках договора фактически на ежедневной основе, что, наряду с количественной информацией, передававшейся раз в полгода, позволяло РФ и США составить достаточно полное представление о стратегических ядерных силах друг друга»,— пояснил он «Ъ», добавив, что проверялись эти данные при помощи инспекций.

Собеседники The Wall Street Journal говорят, что в Вашингтоне сейчас решают, продолжать ли предоставлять России эту информацию или нет, но пока ее высылать все-таки будут. Россия такие данные с конца февраля США уже не предоставляет.

Что касается расчета администрации Джо Байдена на то, что отказ от передачи количественных данных раз в полгода заставит Москву пересмотреть свое решение о приостановке участия в ДСНВ, то опрошенные изданием американские эксперты разошлись во мнениях. «Сокрытие этой информации не даст США каких-то рычагов влияния на Россию, но еще больше осложнит ситуацию с соблюдением обеими странами договора»,— отметил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

«Нет оснований полагать, что этот шаг заставит Россию передумать. Мы наблюдаем постепенное разрушение последнего оставшегося договора об ограничении ядерных вооружений»,— согласился с коллегой Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых.

Линн Растен, вице-президент некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative, ранее занимавшая высокие посты в Белом доме, сочла меры, на которые пошли США, оправданными. «Это крайне прискорбно, но вполне предсказуемо и уместно. Почему Россия должна продолжать получать выгоду от мер транспарентности, если она отказывает в них Соединенным Штатам?» — заявила она.

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов в беседе с «Ъ» высказал мнение, что «США играют в классическую игру дипломатических войн: если вам не нужно, то и нам не нужно». «При этом сам договор им может быть и нужен. Но такова особенность момента, что ждать от США какого-то несимметричного решения невозможно»,— отметил он. Заставить Россию пересмотреть свое решение по ДСНВ при помощи таких контрмер, по словам эксперта, тем не менее вряд ли удастся:

«В нынешней ситуации власти РФ вряд ли передумают без серьезной внешней причины, каковой им, судя по всему, видится изменение политики США в отношении Украины как минимум, а как максимум — и контуры новой архитектуры безопасности в Европе».

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС сказал, что «никаких контактов по ДСНВ с американцами не ведется». «Они нам пишут ноты, протестуют и заявляют, что мы не имеем права принимать то решение, которое мы приняли. Это все юридически ничтожные аргументы»,— заявил он.

На вопрос, что должно произойти, чтобы Россия возобновила контакты с США в этой сфере, Сергей Лавров ответил: «Они должны изменить свое поведение. Они должны вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая те принципы, которые закреплены в ДСНВ. И конечно, они должны руководствоваться принципами Устава ООН, где зафиксирована необходимость уважать суверенное равенство государств. Их действия прямо противоречат этим принципам. Против России объявлена гибридная война, причем такая всеохватывающая. И в этой ситуации, когда Соединенные Штаты ведут такую политику, я не вижу, какие должны произойти изменения, кроме как внутри американского истеблишмента и, конечно же, внутри коллективного Запада, который полностью подмят Вашингтоном».

США же ранее заявили, что конфликт на Украине и вокруг нее не может быть основанием для приостановки действия ДСНВ. «Решительный ответ США и международного сообщества на неспровоцированное вторжение России на Украину не освобождает Россию от ответственности за выполнение своих юридических обязательств по ДСНВ»,— отметили в Госдепартаменте. И добавили: «Несоблюдение Россией ДСНВ и объявленная приостановка ее участия в нем не помешают Соединенным Штатам и далее в полной мере поддерживать Украину».

Елена Черненко