Кто не спрятался, тот и виноват

Россия обвинила США в «нечистоплотном манипулировании» данными о размере американского ядерного арсенала. С соответствующим заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, упрекнувший США в выведении «за скобки» более 100 единиц, которые должны учитываться по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). У России же, по его словам, в плане транспарентности в ядерных делах «все честно», хоть данные о суммарных количествах своих стратегических наступательных вооружений она впервые публиковать не стала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С упреками в адрес США замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил, комментируя заявления, сделанные по итогам саммита G7 в Хиросиме. Речь о принятом на днях коммюнике лидеров стран—членов «семерки» по тематике разоружения, в котором утверждается, что США, Великобритания и Франция проявляют в отличие от других ядерных держав (то есть — России и Китая) «ответственный и транспарентный подход в ядерной сфере». При этом авторы заявления указывают на опубликование западными ядерными державами данных «о своих ядерных силах и объективных размерах их ядерных арсеналов».

«Подобные утверждения неадекватны»,— отреагировал на новости из Японии Сергей Рябков, добавив, что «они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом саммита так называемой Группы семи». В ядерных делах Россия, по его словам, «неизменно действует в ответственном ключе, проявляя всю возможную "прозрачность" в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности».

«В последнее десятилетие наша страна заметно повысила уровень транспарентности в отношении доктринальных установок в ядерной сфере, а также программ модернизации сил ядерного сдерживания. Наши военные регулярно информируют российскую общественность и международное сообщество о конкретных системах вооружений, стоящих на страже российского суверенитета и обеспечивающих безопасность страны, а также в отношении существа и направленности соответствующих учений и тренировок,— продолжил замминистра.— Все это в достаточной мере позволяет судить об имеющихся возможностях без создания неоправданных рисков для нашей национальной безопасности. Так что все у нас честно».

Далее же он подробно остановился на мерах транспарентности, принимаемых США, Великобританией и Францией. Напомним, Госдепартамент США на минувшей неделе опубликовал на своей странице суммарные данные о своих стратегических наступательных вооружениях (по трем категориям). Ранее и Россия, и США раз в полгода публиковали такую информацию в рамках заключенного в 2010 году ДСНВ. Но в феврале этого года власти РФ объявили о приостановке своего участия в этом договоре (см. “Ъ” от 23 февраля), отказавшись среди прочего передавать США и предавать огласке данные о своем стратегическом ядерном арсенале.

В графе «Россия» на сайте Госдепа около соответствующих американских данных о количестве боезарядов и носителей поэтому стоит «информация не предоставлена».

Предоставлять ее Россия, как ранее уточнил Сергей Рябков, и не намерена, поскольку это запрещено в рамках закона о приостановке участия РФ в ДСНВ.

При этом из его комментария следует, что обнародованным США данным Россия не верит. «Опубликованные Госдепартаментом США данные по американским стратегическим наступательным вооружениям, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями»,— заявил он, уточнив, что, по оценке РФ, в результате «за скобками» остается значительный потенциал — «более 100 единиц». «Они должны подпадать под действие договора (ДСНВ.— “Ъ”), о судьбе которого внешне так сильно пекутся официальные лица в США»,— подчеркнул Сергей Рябков. Данные же по размерам ядерных арсеналов Великобритании и Франции, по его словам, «вообще непроверяемы и носят чисто декларативный характер».

Напомним, Россия уже несколько лет настаивает на том, что американские процедуры переоборудования пусковых установок баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков B-52H обратимы, а потому не соответствуют обязательствам США по ДСНВ. США отвергают эти претензии, утверждая, что после переоборудования соответствующие установки более неспособны нести ядерные боезаряды, в чем российские инспекторы могут убедиться лично. В ходе предыдущих контактов стороны вышли на возможные варианты решения этой проблемы (правда, только по подлодкам), но опробовать их на практике не успели.

У властей США вопросов к соблюдению Россией количественных потолков по ДСНВ — несмотря на непредоставление ею данных — пока нет. Об этом в конце минувшей недели заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. Напомним, приостановив действие договора, Россия в то же время заявила о намерении придерживаться установленных в рамках него ограничений: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Тем не менее в Вашингтоне все громче звучат голоса тех, кто считает, что США должны также приостановить свое участие в договоре или выйти из него.

Так, в конце прошлой недели группа из десяти республиканцев внесла на рассмотрение Конгресса законопроект, в котором говорится о необходимости выхода США из ДСНВ и наращивания американского ядерного арсенала. Свои предложения авторы инициативы обосновывают несоблюдением Россией этого договора и укреплением китайских ядерных сил.

По оценке Сергея Рябкова, это — «элемент продолжающейся межпартийной борьбы в Соединенных Штатах». «По большому счету, какие там будут приниматься решения применительно к ДСНВ на сегодня — это внутреннее дело самих США»,— сказал он, отвечая в понедельник на вопрос ТАСС о том, есть ли риск выхода Вашингтона из ДСНВ и как это отразится на сфере безопасности. Замминистра напомнил, что Россия, приостановив действие договора, в добровольном порядке продолжает «придерживаться его главных количественных ограничений на боезаряды и носители». «Гипотетический выход Вашингтона из этого договора (ДСНВ.— “Ъ”) не повлияет на данную нашу позицию»,— уточнил он.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу республиканцев, отметил, что «в целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности — это чрезвычайно важные темы не только для России и США, но и для всего мира». «И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных, субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном»,— сказал он. По словам Дмитрия Пескова, «последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног, время сокращается как шагреневая кожа». «Поэтому здесь ситуация печальная, и ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне»,— убежден пресс-секретарь президента РФ.

Из заявления G7 следует, однако, что США и их союзники считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Москве.

Страны «семерки» обвиняют Россию в «безответственной риторике в ядерной сфере», «подрыве режимов контроля над вооружениями», а также «несоблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия». Они выражают «глубокое сожаление в связи с решением России подорвать ДСНВ» и призывают ее «вернуться к его полной реализации».

Елена Черненко