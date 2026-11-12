Путин встретился с президентом Таджикистана

«Сегодня, как и договорились, посвятим нашу встречу двусторонним отношениям, которые носят, безусловно, стратегический характер, развиваются очень позитивно и в сфере экономики, и в гуманитарных вопросах»,— сказал Владимир Путин в начале переговоров.