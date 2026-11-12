Путин встретился с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля. Российский президент отметил положительные итоги саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел в Москве 11 ноября.
«Сегодня, как и договорились, посвятим нашу встречу двусторонним отношениям, которые носят, безусловно, стратегический характер, развиваются очень позитивно и в сфере экономики, и в гуманитарных вопросах»,— сказал Владимир Путин в начале переговоров.
Эмомали Рахмон указал на рост товарооборота между Россией и Таджикистаном и динамичное развитие отношений двух стран.