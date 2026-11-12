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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
МирПереговоры

Путин встретился с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля. Российский президент отметил положительные итоги саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел в Москве 11 ноября.
Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон (слева) и Владимир Путин

Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон (слева) и Владимир Путин

Пресс-служба президента РФ

«Сегодня, как и договорились, посвятим нашу встречу двусторонним отношениям, которые носят, безусловно, стратегический характер, развиваются очень позитивно и в сфере экономики, и в гуманитарных вопросах»,— сказал Владимир Путин в начале переговоров.
Эмомали Рахмон указал на рост товарооборота между Россией и Таджикистаном и динамичное развитие отношений двух стран.
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