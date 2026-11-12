Bloomberg: Россия перестала быть главным поставщиком нефти для Индии
Впервые с начала иранского конфликта Индия стала закупать больше нефти в странах Персидского залива, чем в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
В первой половине октября из стран Персидского залива Индия получала 2,1 млн баррелей нефти в сутки. Из России поставки в этот период составили до 1,8 млн баррелей. Как указывает Bloomberg, до начала войны в Иране Индия получала через Ормузский пролив около 2,8 млн баррелей в сутки.
В апреле 2026 года из-за атак на танкеры в проливе этот поток сократился до 247 тыс. баррелей. Теперь ближневосточные производители сумели наладить рейсы своих танкеров через пролив и из соображений безопасности перегружают нефть на танкеры покупателей уже за его пределами. Совокупный экспорт Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта в октябре вернулся почти к довоенным 15,53 млн баррелей в сутки. Еще одним фактором смены лидера в индийских закупках, отмечает Bloomberg, стало удорожание российской нефти из-за высокой стоимости фрахта и длинных маршрутов, а ближневосточные производители стали предлагать Индии более выгодные расценки.