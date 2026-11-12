Bloomberg: Россия перестала быть главным поставщиком нефти для Индии

В апреле 2026 года из-за атак на танкеры в проливе этот поток сократился до 247 тыс. баррелей. Теперь ближневосточные производители сумели наладить рейсы своих танкеров через пролив и из соображений безопасности перегружают нефть на танкеры покупателей уже за его пределами. Совокупный экспорт Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта в октябре вернулся почти к довоенным 15,53 млн баррелей в сутки. Еще одним фактором смены лидера в индийских закупках, отмечает Bloomberg, стало удорожание российской нефти из-за высокой стоимости фрахта и длинных маршрутов, а ближневосточные производители стали предлагать Индии более выгодные расценки.