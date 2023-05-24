От IT не уйти

Большинство студентов IT-направлений (82%) планируют работать или уже работают по специальности, при этом почти две трети таких учащихся положительно оценивают свои профессиональные перспективы в РФ. Таковы результаты совместного исследования АНО «Цифровая экономика» и АНО «Национальные приоритеты» — эксперты впервые изучили карьерные планы данной группы молодежи. Де-факто это первая «целевая» программа, приведшая к решению кадрового вопроса в отрасли с таким положительным эффектом. Однако с учетом того, что он был обеспечен исключительными мерами господдержки, распространять его на другие образовательные направления, где доля работающих по специальности мала, а дефицит квалифицированных кадров высок, власти не планируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четверо из пяти студентов в IT планируют работать или уже работают по специальности — это результат применения «брони» и дешевой ипотеки для сохранения нужных государству кадров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Четверо из пяти студентов в IT планируют работать или уже работают по специальности — это результат применения «брони» и дешевой ипотеки для сохранения нужных государству кадров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с результатами исследования АНО «Цифровая экономика» совместно с АНО «Национальные приоритеты», в котором эксперты впервые изучили карьерные планы студентов IT-направлений российских вузов. В нем участвовали более 5,5 тыс. учащихся из 133 российских вузов, две трети респондентов (67%) — студенты бакалавриата IT-направлений, входящих в группы «Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная техника», «Математика и механика», «Информационная безопасность». Результаты опроса показывают, что большинство респондентов (82%) планируют после окончания вуза работать по специальности в сфере IT или уже работают в ней. При этом почти две трети опрошенных (62%) положительно оценивают свои карьерные перспективы в России — наиболее распространенная оценка по 10-балльной шкале — 7 и 8 баллов (их выбрали 24% и 21% соответственно). Максимальную оценку (10 баллов) поставили 11% респондентов, 9 баллов — 6%.

В ходе опроса эксперты также выяснили, что большинство респондентов знают о мерах поддержки для IT-специалистов, введенных после начала военной операции России на Украине для сохранения ценных для государства кадров и предотвращения их оттока из страны: об отсрочке от армии информированы 85%, о льготной ипотеке — 63% студентов. Уже пользуются хотя бы одной из них или только собираются это сделать 42% респондентов. Почти треть опрошенных (32%) пока не определились с необходимостью для себя этих мер, 18% — затруднились с ответом, не собираются пользоваться этими видами поддержки лишь 8%. «Таким образом, для снижения потенциальной релокации талантливых специалистов необходимо повышать общую осведомленность студентов о мерах поддержки для IT-специалистов, а также проработать иные меры, которые будут для них более актуальны»,— говорится в отчете: это может быть поддержка трудоустройства или запуска бизнеса в IT-сфере.

Де-факто это первая «целевая» программа по решению кадрового вопроса в отрасли с такими положительными итогами. «Опрос, который мы провели среди HR-директоров компаний цифровой экономики, показал, что бизнес настроен в целом позитивно. Более того, многие отмечают планы расширения штатов IT-специалистов и развития своих IT-направлений. Этому способствуют в том числе действующие меры поддержки — льготная ипотека, отсрочка от армии, гранты на разработку, льготные кредиты на новые проекты и другие»,— говорит директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина. По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, меры поддержки, оказываемые государством отрасли, в том числе социальные, безусловно, способствуют сохранению квалицированных кадров внутри страны.

Однако именно из-за этой исключительности распространить соответствующий опыт на образовательные направления, где доля работающих по специальности мала, а дефицит квалифицированных кадров велик, вряд ли возможно. Так, как ранее сообщал “Ъ”, Минпромторг просил распространить на разработчиков электроники меры социальной поддержки, аналогичные тем, которые Минцифры запустило для программистов, но власти идею не поддержали, опасаясь, что в таком случае подобную поддержку запросят и другие отрасли (см. “Ъ” от 18 мая).

Вместе с тем есть и другой аспект в вопросе дефицита кадров — методологический, что ставит под сомнение и необходимость распространения опыта Минцифры. Как говорит эксперт ЦМАКП Игорь Полевой, тезисы о дефиците IT-кадров могут быть преувеличены. «В то время как власть говорит о дефиците, сами компании далеко не всегда сообщают о проблемах с наймом. Вопрос о том, как много выпускников не работают по специальности, также необходимо изучать отдельно в каждой профессиональной группе»,— отмечает он. Отдельной проблемой также может быть общая неопределенность перспектив экономики — как отмечает профессор Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Елена Варшавская, чтобы полноценно управлять развитием какого-либо сектора рынка труда, необходим макропрогноз для национальной экономики. «Если нет оценок развития отрасли, то и никакой профессиональный прогноз рынка труда сделать невозможно»,— отмечает она.

Венера Петрова, Анастасия Мануйлова