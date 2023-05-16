Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аккредитованным предоставляется субсидия

IT-компаниям расширили доступ к дешевым кредитам

Белый дом смягчил условия программы льготного кредитования проектов цифровой трансформации для аккредитованных IT-компаний. Претендовать на займы со ставкой до 3% годовых теперь смогут все аккредитованные IT-компании. В числе других новаций — отмена обязательства по индексации заработной платы работников и разрешение использовать заемное финансирование на выплату премий сотрудникам. IT-бизнес положительно оценивает изменения, но отмечает, что их недостаточно для доступности такого вида кредитования малому и среднему бизнесу. Чтобы программа заработала в полной мере, необходимо решить вопрос залоговой массы у таких организаций.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства, упрощающее IT-компаниям доступ к льготным кредитам на проекты по цифровой трансформации на основе российских решений. Субсидируемая ставка таких займов (до 10 млрд руб.) составляет 1–5% годовых, для аккредитованных IT-компаний — не выше 3%. Согласно поправкам к постановлению правительства №1598 от 5 декабря 2019 года, регламентирующему предоставление кредита, претендовать на него смогут все аккредитованные IT-компании, а не только те, которым полагаются льготы по НДС и страховым взносам. В итоге «еще больше предпринимателей могут воспользоваться поддержкой государства, создавать и выпускать на рынок современные и востребованные продукты», пояснил господин Мишустин.

Кроме того, документ дает возможность компаниям за счет кредита возмещать прошлые расходы (максимальный срок — 180 дней до заключения договора) и выплачивать премии сотрудникам — и отменяет требование по обязательной ежегодной индексации зарплат. Как рассказали “Ъ” в Минцифры, в реестре аккредитованных сейчас 22,3 тыс. IT-компаний, не пользуются льготами около половины. «Поддержку получили уже более 150 проектов. Общий кредитный портфель составляет 76,9 млрд руб. На рассмотрении банков находятся проекты на общую сумму более 20 млрд руб.»,— сообщили в ведомстве, добавив, что в проекте участвуют 16 банков, а программы льготного кредитования очень востребованы.

«Положительно оцениваем эту инициативу, расширится круг компаний, которые могут претендовать на льготы — это интеграторы, маркетплейсы и прочие интернет-сервисы, признанные в прошлом году IT-компаниями. Однако для разработчиков ПО нововведение ничего не меняет. В частности, оставшиеся ограничения по-прежнему делают этот вид кредита недоступным для предприятий малого и среднего бизнеса»,— говорит глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли АРПП «Отечественный софт» Анна Райзнер. Сложности в доступе к льготным кредитам возникают из-за отсутствия залоговой массы у организаций. В планах государства — запустить кредитование под залог интеллектуальной собственности, но пока правительство и Банк России не могут найти сбалансированную схему разделения рисков банков и правообладателей.

АРПП «Отечественный софт» в марте сообщало, что опрос бизнеса показал низкий интерес участников к льготным программам кредитования по сравнению с грантами. Предприниматели не согласны с планами Минцифры заменить гранты льготными кредитами и венчурным финансированием. Программа не работала так эффективно, потому что реально воспользоваться ею могли только IT- компании крупного и среднего размера, «которые и без того "собирали сливки" с рынка, пользуясь и ситуацией возникшего монополизма без западной конкуренции, и прямого госфинансирования через госзаказы, и имеющейся кредитной историей»,— полагает заместитель гендиректора по развитию продукта и GR ООО «Глазар» Александр Баёв. «Для малых и новых IT-компаний льготы так и остались не очень доступны, если только они не перешли на модель аутсорса для крупных или иной кооперации с хорошими авансами»,— отмечает он. По его мнению, одним субсидированием процентной ставки вопрос не решить — возможно, потребуются более адресные инструменты (предоставление госгарантий на конкурсной основе, расширение грантов для малых инновационных IT-компаний, смешанные схемы финансирования). «Результат от нововведения может оказаться позитивным»,— говорит вице-президент «Опоры России» Елена Волотовская, добавляя при этом, что все проверяется практикой.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...