Аккредитованным предоставляется субсидия

Белый дом смягчил условия программы льготного кредитования проектов цифровой трансформации для аккредитованных IT-компаний. Претендовать на займы со ставкой до 3% годовых теперь смогут все аккредитованные IT-компании. В числе других новаций — отмена обязательства по индексации заработной платы работников и разрешение использовать заемное финансирование на выплату премий сотрудникам. IT-бизнес положительно оценивает изменения, но отмечает, что их недостаточно для доступности такого вида кредитования малому и среднему бизнесу. Чтобы программа заработала в полной мере, необходимо решить вопрос залоговой массы у таких организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства, упрощающее IT-компаниям доступ к льготным кредитам на проекты по цифровой трансформации на основе российских решений. Субсидируемая ставка таких займов (до 10 млрд руб.) составляет 1–5% годовых, для аккредитованных IT-компаний — не выше 3%. Согласно поправкам к постановлению правительства №1598 от 5 декабря 2019 года, регламентирующему предоставление кредита, претендовать на него смогут все аккредитованные IT-компании, а не только те, которым полагаются льготы по НДС и страховым взносам. В итоге «еще больше предпринимателей могут воспользоваться поддержкой государства, создавать и выпускать на рынок современные и востребованные продукты», пояснил господин Мишустин.

Кроме того, документ дает возможность компаниям за счет кредита возмещать прошлые расходы (максимальный срок — 180 дней до заключения договора) и выплачивать премии сотрудникам — и отменяет требование по обязательной ежегодной индексации зарплат. Как рассказали “Ъ” в Минцифры, в реестре аккредитованных сейчас 22,3 тыс. IT-компаний, не пользуются льготами около половины. «Поддержку получили уже более 150 проектов. Общий кредитный портфель составляет 76,9 млрд руб. На рассмотрении банков находятся проекты на общую сумму более 20 млрд руб.»,— сообщили в ведомстве, добавив, что в проекте участвуют 16 банков, а программы льготного кредитования очень востребованы.

«Положительно оцениваем эту инициативу, расширится круг компаний, которые могут претендовать на льготы — это интеграторы, маркетплейсы и прочие интернет-сервисы, признанные в прошлом году IT-компаниями. Однако для разработчиков ПО нововведение ничего не меняет. В частности, оставшиеся ограничения по-прежнему делают этот вид кредита недоступным для предприятий малого и среднего бизнеса»,— говорит глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли АРПП «Отечественный софт» Анна Райзнер. Сложности в доступе к льготным кредитам возникают из-за отсутствия залоговой массы у организаций. В планах государства — запустить кредитование под залог интеллектуальной собственности, но пока правительство и Банк России не могут найти сбалансированную схему разделения рисков банков и правообладателей.

АРПП «Отечественный софт» в марте сообщало, что опрос бизнеса показал низкий интерес участников к льготным программам кредитования по сравнению с грантами. Предприниматели не согласны с планами Минцифры заменить гранты льготными кредитами и венчурным финансированием. Программа не работала так эффективно, потому что реально воспользоваться ею могли только IT- компании крупного и среднего размера, «которые и без того "собирали сливки" с рынка, пользуясь и ситуацией возникшего монополизма без западной конкуренции, и прямого госфинансирования через госзаказы, и имеющейся кредитной историей»,— полагает заместитель гендиректора по развитию продукта и GR ООО «Глазар» Александр Баёв. «Для малых и новых IT-компаний льготы так и остались не очень доступны, если только они не перешли на модель аутсорса для крупных или иной кооперации с хорошими авансами»,— отмечает он. По его мнению, одним субсидированием процентной ставки вопрос не решить — возможно, потребуются более адресные инструменты (предоставление госгарантий на конкурсной основе, расширение грантов для малых инновационных IT-компаний, смешанные схемы финансирования). «Результат от нововведения может оказаться позитивным»,— говорит вице-президент «Опоры России» Елена Волотовская, добавляя при этом, что все проверяется практикой.

Венера Петрова