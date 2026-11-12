«Некоторые превращают шаги в деньги»

Приемы у психотерапевта все чаще проходят за пределами кабинетов. Газета Los Angeles Times рассказала о росте интереса к прогулочной терапии. Устроено это довольно просто: психотерапевт и клиент разговаривают как обычно, но при этом они вместе идут по тропе, например в лесу или в парке. По словам так называемых «экотерапевтов», работа на открытом воздухе нивелирует иерархию между врачом и клиентом, уходит ощущение экзамена или допроса, говорить становится легче.