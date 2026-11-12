«Некоторые превращают шаги в деньги»
Яна Лубнина — о том, как прогулка приобрела черты терапии и бизнеса
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Приемы у психотерапевта все чаще проходят за пределами кабинетов. Газета Los Angeles Times рассказала о росте интереса к прогулочной терапии. Устроено это довольно просто: психотерапевт и клиент разговаривают как обычно, но при этом они вместе идут по тропе, например в лесу или в парке. По словам так называемых «экотерапевтов», работа на открытом воздухе нивелирует иерархию между врачом и клиентом, уходит ощущение экзамена или допроса, говорить становится легче.
А еще природа выступает в качестве третьего участника: по пути можно встретить упавшее дерево, крутой подъем или животное — все это вызывает разные эмоции.
Заметно больше запросов на такой формат стало после пандемии. Тогда же, кстати, вирусным стал формат из TikTok под названием Hot Girl Walk: это прогулка на 5-6 км, во время которой нужно думать только о благодарности, целях и уверенности в себе. Публикации с хештегом посмотрели более 600 млн раз (CBS News).
Ходьба стала популярнее и вне терапии: молодые люди все чаще ищут возможности быть активнее. Набор шагов превратился в отдельную задачу, с которой помогают различные трекеры. Business Insider сообщал, что число походных клубов в США в 2025 году выросло в шесть раз (по данным платформы AllTrails). На интересе к активности построено приложение для знакомств GRASS: вместо анкет и переписки главное — событие: вылазка на природу, пробежка или серфинг. ИИ-механизм сам определит, кому стоит познакомиться для совместной прогулки.
Некоторые превращают шаги в деньги. WeWard начисляет внутреннюю валюту, и за месяц можно вывести около $3, если удавалось совершать больше 10 тыс. шагов каждый день.
Мелочь, а приятно. Есть сервисы с более азартным механизмом — на StepBet участник вносит деньги, обозначает свою цель и в итоге делит выигрыш с теми, кто выполнил шаговый план. В плюсе остаются производители домашних дорожек для ходьбы, а еще обуви: по данным Circana, продажи обуви для ходьбы в США выросли в 2025 году на 9%.