Рябков обвинил Европу в попытках сорвать переговоры по Украине
Рябков: в Абу-Даби обсуждалось построение архитектуры безопасности в Европе
Еврокомиссия мешает переговорам России, США и Украины и пытается их сорвать, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его мнению, возможное подключение европейских стран к переговорам по Украине приведет к откату.
«Они (власти европейских стран.— “Ъ”) не в состоянии воспринять те подходы, которые мы отстаиваем, отрабатываем весьма последовательно, твердо. И, очевидно, для них эти подходы неприемлемы»,— сказал Сергей Рябков RT.
По словам Сергея Рябкова, Россия на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби дала понять, что урегулирование конфликта невозможно без построения архитектуры безопасности в Европе. «В отличие от предыдущих раундов, мы в этот раз сфокусировались в значительной степени на перспективах формирования такой архитектуры безопасности в зоне европейской и в зоне, примыкающей к нынешнему конфликту, которая обеспечивала бы устойчивость потенциальной будущей договоренности»,— рассказал замминистра.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. Главный итог встречи — договоренность провести новый обмен военнопленными между Россией и Украиной.