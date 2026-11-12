Рябков обвинил Европу в попытках сорвать переговоры по Украине

По словам Сергея Рябкова, Россия на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби дала понять, что урегулирование конфликта невозможно без построения архитектуры безопасности в Европе. «В отличие от предыдущих раундов, мы в этот раз сфокусировались в значительной степени на перспективах формирования такой архитектуры безопасности в зоне европейской и в зоне, примыкающей к нынешнему конфликту, которая обеспечивала бы устойчивость потенциальной будущей договоренности»,— рассказал замминистра.