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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
МирПереговоры

Рябков призвал США вразумлять Европу после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером доведет до них «базовые оценки» страны по украинскому конфликту. Дальше США необходимо вразумить по этому поводу Европу, убежден замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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«Их задача — вразумлять подопечных, к которым я отношу, в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл и по-прежнему склонных к безумной, безудержной накачке киевского режима всеми видами содействия»,— пояснил господин Рябков в комментарии RT.
Сегодня в Кремле запланированы переговоры Владимира Путина с американскими представителями. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны обсудят вопросы, ведущие к урегулированию конфликта на Украине. Джаред Кушнер говорил, что отдельной темой встречи станет обмен заключенными.
Евросоюз. Отношения с Россией
Украина. Отношения с Россией
Стив Уиткофф
США. Отношения с Россией