Рябков призвал США вразумлять Европу после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером доведет до них «базовые оценки» страны по украинскому конфликту. Дальше США необходимо вразумить по этому поводу Европу, убежден замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.