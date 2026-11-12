Рябков призвал США вразумлять Европу после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером доведет до них «базовые оценки» страны по украинскому конфликту. Дальше США необходимо вразумить по этому поводу Европу, убежден замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Их задача — вразумлять подопечных, к которым я отношу, в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл и по-прежнему склонных к безумной, безудержной накачке киевского режима всеми видами содействия»,— пояснил господин Рябков в комментарии RT.