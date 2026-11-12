Стубб анонсировал переговоры представителей России, США и Украины с участием ЕС
Переговоры представителей России, США, Украины по техническим вопросам с участием Европы могут состояться в ближайшие две недели. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью телеканалу CNN.
Включение представителей ЕС в переговоры Александр Стубб назвал вполне вероятным. «Если же добавить к этому возможную новую встречу с участием американцев, украинцев, россиян и европейцев, которая может состояться в ближайшие одну-две недели на техническом уровне, — это тоже будет шагом вперед», — сказал финский президент (отрывок интервью опубликован в X ведущей CNN Кристиан Аманпур).
Послевоенная архитектура безопасности для Европы стала одной из главных тем двухдневных переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. США настаивают на том, чтобы ЕС присоединился к дальнейшим обсуждениям.
Этот вопрос американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены обсудить в Кремле с Владимиром Путиным. После визита в Москву господа Кушнер и Уиткофф отправятся в Дублин, где проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.