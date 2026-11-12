Сбербанк до конца года продаст маркетплейсам 100% ненужных складов
Сбербанк намерен до конца 2026 года продать маркетплейсам 100% ненужных складов. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф на Дне инвестора. По его словам, неиспользуемые помещения были «большим источником отрицательного результата» для направления электронной торговли (e-commerce) «Сбера».
Банкир добавил, что организация откажется от всех неприбыльных в среднесрочной перспективе бизнесов. «Мы будем отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим датируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас»,— пояснил господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).
Такую стратегию «Сбер» начал в 2026 году, напомнил Герман Греф. Он выразил надежду, что банк сможет «навести там должный порядок», чтобы к 2029 году реализовать все ожидания.