Сбербанк до конца года продаст маркетплейсам 100% ненужных складов

Банкир добавил, что организация откажется от всех неприбыльных в среднесрочной перспективе бизнесов. «Мы будем отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим датируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас»,— пояснил господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).