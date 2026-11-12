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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ПотреблениеМаркетплейсы

Сбербанк до конца года продаст маркетплейсам 100% ненужных складов

Сбербанк намерен до конца 2026 года продать маркетплейсам 100% ненужных складов. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф на Дне инвестора. По его словам, неиспользуемые помещения были «большим источником отрицательного результата» для направления электронной торговли (e-commerce) «Сбера».
Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Банкир добавил, что организация откажется от всех неприбыльных в среднесрочной перспективе бизнесов. «Мы будем отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим датируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас»,— пояснил господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).
Такую стратегию «Сбер» начал в 2026 году, напомнил Герман Греф. Он выразил надежду, что банк сможет «навести там должный порядок», чтобы к 2029 году реализовать все ожидания.
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Герман Греф