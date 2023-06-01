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Глава Шебекино заявил, что поговорил по телефону с Путиным

Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов, которого президент России Владимир Путин наградил сегодня, 1 июня, орденом Мужества, рассказал о телефонном разговоре с главой государства. Господин Жданов заявил, что доложил президенту обстановку в округе и поделился дальнейшими планами.

Владимир Жданов

Владимир Жданов

Фото: Пресс-служба администрации Шебекинского городского округа Белгородской области

Владимир Жданов

Фото: Пресс-служба администрации Шебекинского городского округа Белгородской области

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил»,— сказал господин Жданов в эфире «Россия 24». По его словам, президент в первую очередь поинтересовался, какая помощь нужна городскому округу.

Шебекинский городской округ последние недели подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. Несколько жителей погибли и получили ранения, в городе повреждены десятки домов и машин.

Власти региона открыли в районах несколько пунктов временного размещения для тех, кто покидает Шебекинский округ. Самый крупный пункт в Белгороде на 1 тыс. человек заполнен. В данный момент в самом городе Шебекино нет света. Кроме того, сегодня Министерство обороны России сообщило о срыве попытки вторжения в районе Шебекино.

Подробнее об обстановке в городском округе — в материале «К Шебекино не пустили».

Эрдни Кагалтынов

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