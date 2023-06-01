Белгородский губернатор рассказал об обстреле Шебекино «Градами»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о результатах очередного обстрела города Шебекино. По его данным, обстрел велся реактивной системой залпового огня «Град».

«Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус,— он пустой»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным господина Гладкова, в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития. Видео пожара публикуют в социальных сетях. Разрушения есть и в здании администрации. В городе в данный момент нет света.

Шебекинский городской округ подвергается ежедневным обстрелам, которые приводят к гибели и ранениям людей и масштабным разрушениям. Люди начали покидать местные населенные пункты. В Белгороде разместили 517 шебекинцев.

Ранее власти Белгородской области заявили, что информация о прорыве диверсантов в шебекинском направлении ложная. Информация о боях на границе появилась в Telegram-канале Baza. Также о попытках прорыва войск сообщал член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и военкор Александр Коц.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж