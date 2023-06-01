Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского округа Белгородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 43-летнего главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Жданов

Фото: Пресс-служба администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов

Фото: Пресс-служба администрации Шебекинского городского округа Белгородской области

Согласно документу, чиновник награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. Владимир Жданов возглавляет Шебекинский городской округ с осени 2018 года, до этого он руководил администрацией губернатора.

Шебекинский городской округ последние недели подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. Несколько жителей погибли и получили ранения, в городе повреждены десятки домов и машин. Власти региона открыли в районах несколько пунктов временного размещения для тех, кто покидает Шебекинский округ. Самый крупный пункт в Белгороде на 1 тыс. человек заполнен. В данный момент в самом городе Шебекино нет света.

Накануне господин Жданов в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» назвал жителей округа сильными духом и призвал беречь себя. «Помните такой популярный лозунг "Шебекино не склоняется"? — сказал Владимир Жданов.— Если раньше он звучал в контексте грамматического спора, то сегодня это утверждение другого характера. И с ним никто не спорит».

Сергей Толмачев, Воронеж