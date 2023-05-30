«История сумасшедших денег, которые предлагают Месси, не нова»

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» предложил Лионелю Месси €600 млн в год за то, чтобы тот играл за команду из Саудовской Аравии. При этом сообщается, что шейхи готовят контракт на 24 месяца, то есть общая сумма выплат должна составить €1,2 млрд. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol, Reuters Фото: Pascal Rossignol, Reuters

Возможный контракт Месси может потрясти кого угодно. Услышав сумму, наверняка загрустил Карим Бензема, которому шейхи предлагали лишь €200 млн за два года, и всплакнул Роналду, получивший всего €400 млн. Хотя сама фраза «всего €400 млн» применительно к зарплате футболиста звучит пугающе.

Так что Месси в одночасье может стать самым высокооплачиваемым футболистом всех времен и народов. И, скорее всего, титул этот в случае реализации задуманного владельцами клуба «Аль-Хиляль», разумеется, он будет носить очень долго. Причем шейхи из Саудовской Аравии, вероятно, не шутят и действительно готовы заплатить такую громадную сумму.

Ведь деньги для них давно не имеют значения, уверен бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко: «Печатный станок работает безостановочно, и основная масса этих триллионов не попадает в руки простым людям. Она сосредоточена у тех, кто этим процессом занят, то есть у верхушки, которая их даже сосчитать не может».

Но говорить о том, что Месси даже за такие деньги бросится покупать билет в Эр-Рияд, не стоит. Все-таки у игрока еще есть порох в пороховницах, и он вполне может продолжить свой путь в одном из топ клубов Европы, уверен футбольный аналитик Станислав Рынкевич:

«У Месси все-таки еще больше опций. Я думаю, что он более привлекателен для топ-команд, чем был Роналду на момент отъезда из "Манчестер Юнайтед". Аргентинец еще не сжег мосты, у него, кроме "Барселоны", есть еще варианты в Европе. Другое дело, заинтересует ли его это».

К тому же, в не самом бедном ПСЖ, где Месси себя чувствует достаточно комфортно, наверняка попытаются заинтересовать чемпиона мира. Да, контракт футболиста с французским клубом истекает этим летом, но, несмотря ни на что, команда заинтересована в игроке такого уровня.

Что же касается качества жизни, то сравниться с Парижем Саудовской Аравии будет трудно, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Если есть иностранный спортсмен, чувствующий себя в Париже просто роскошно, то это Месси.

Я бы на месте руководства "Пари Сен-Жермен" не спешил бы расставаться с аргентинцем.

Понятно, что такие предложения бессмысленно перебивать финансово. Но согласится ли человек, привыкший жить по европейским правилам, ехать в мусульманскую страну с другими законами?».

Есть еще один нюанс — новость о переходе аргентинца из ПСЖ в «Аль-Хиляль» опубликовал сайт Foot Mercato, который посвящен новостям и слухам о трансферах в футболе. И далеко не все, о чем пишет издание, подтверждается.

Да и история сумасшедших денег, которые предлагают Месси, не нова. Помнится, не так давно одна из испанских телекомпаний уже озвучивала возможную зарплату аргентинца в €660 млн в год. Но после этого жена футболиста Антонелла Рокуццо выступила против переезда в Саудовскую Аравию, и все как-то затихло.

Так что сейчас вторая попытка миллиардеров Ближнего Востока заполучить в свой чемпионат легендарного футболиста. Только вот после истории с Роналду, которой заявил, что хочет покинуть Саудовскую Аравию, потому что недоволен качеством жизни, жена Лионеля вряд ли передумает. Таким образом противостояние Месси и Роналду на берегах Персидского залива под большим вопросом.

«Cherchez la femm»,— как говорят болельщики ПСЖ.

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