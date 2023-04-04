Лионелю Месси указывают путь назад

Одной из главных интриг концовки нынешнего европейского футбольного сезона стала интрига, связанная с ближайшим будущим лучшего игрока мира. Лионель Месси, который еще несколько месяцев назад, после триумфа на чемпионате мира в Катаре, как считалось, был готов продлить истекающий контракт с ПСЖ, кажется, может летом вернуться в родную «Барселону» из-за того, что парижский клуб, нуждающийся в финансовой «подушке», настаивает на снижении зарплаты аргентинца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

О том, что ПСЖ и Лионель Месси «чрезвычайно близки» к расставанию, сообщило издание L’Equipe. С этой информацией согласен еще ряд французских и испанских источников. Это неожиданный поворот в истории с семикратным обладателем «Золотого мяча».

Лионель Месси, воспитанник «Барселоны», выступавший за нее на профессиональном уровне с 16 лет и выигравший с каталонским клубом множество престижнейших призов, ушел в ПСЖ летом 2021 года на фоне острого кризиса, который переживал в то время испанский гигант.

При этом еще совсем недавно казалось, что Месси надолго останется в парижской команде.

В конце прошлого года сборная Аргентины завоевала золото на чемпионате мира в Катаре, а блестящая игра 35-летнего Лионеля Месси стала, вероятно, ключевым фактором ее триумфа. Вскоре после первенства та же L’Equipe уверенно сообщила о том, что президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи и представители аргентинского футболиста заранее договорились о продлении истекающего 30 июня 2023 года контракта сроком как минимум еще на один сезон.

Радикальную корректировку позиций сторон, случившуюся в начале весны, издание объясняет тем, что французский клуб изменил предложенные Месси условия.

Его менеджмент настаивал на том, что игрок должен пойти на 25-процентное сокращение зарплаты (большинство источников предполагают, что аргентинец зарабатывает в ПСЖ около €35 млн в год). Собеседник L’Equipe, знакомый с ходом переговоров, подчеркнул, что такая мера была необходима по двум причинам. Первая заключается в том, что ПСЖ, в заявке которого наряду с Месси есть еще немало высокооплачиваемых футболистов вроде Килиана Мбаппе и Неймара, хочет таким образом застраховаться от рисков нарушения правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Вторая — в желании, сэкономив средства, иметь «больше свободы» на летнем трансферном рынке. Такая свобода и в самом деле выглядит крайне желательной для ПСЖ, учитывая свежие события. Они прозрачно намекают на необходимость усиления заявки.

Дело в том, что положение, в котором очутился ПСЖ, очень напоминает тупиковое. Много лет он сохраняет один и тот же статус — обладающего огромными средствами клуба, который, несмотря на них, никак не может добиться по-настоящему значимого континентального успеха, ограничиваясь уже приевшимися успехами внутренними. Причем во второй половине зимы и начале весны «тупиковость» стала еще более заметной.

После перерыва в сезоне, связанного с чемпионатом мира, ПСЖ сыграл в чемпионате Франции 14 матчей и потерпел в них аж пять поражений, что по его меркам почти катастрофа.

В последних двух турах первенства парижане дома уступили «Ренну» и «Лиону», не забив им голов. У них еще есть запас прочности в виде шестиочкового отрыва от занимающего второе место «Ланса», но это следствие скорее довольно низкого уровня конкуренции в чемпионате Франции, нежели мощи ПСЖ.

Помимо этого парижане по традиции провалились в Лиге чемпионов. В стартовом раунде play-off их убедительно выбила «Бавария». При этом в матчах с ней, как в весенних играх чемпионата, подавляющее большинство лидеров клуба, включая Месси, играли очень бледно.

Версия L’Equipe насчет того, в каком клубе окажется Лионель Месси, вполне ожидаема. Она сводится к тому, что приоритетным вариантом для аргентинца является возвращение в родную «Барселону». Собственно, стремление вернуть легенду ранее не скрывал занявший пост ее президента на волне кризиса Жоан Лапорта. Испанские медиаресурсы, такие как Mundo Deportivo, полагают, что этот вариант весьма вероятен, а появление в «Барселоне» Месси активно лоббирует в том числе ее главный тренер Хави, долго игравший в каталонской команде вместе с аргентинцем.

Алексей Доспехов