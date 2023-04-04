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Лионелю Месси указывают путь назад

Лучший футболист мира может вернуться из ПСЖ в «Барселону»

Одной из главных интриг концовки нынешнего европейского футбольного сезона стала интрига, связанная с ближайшим будущим лучшего игрока мира. Лионель Месси, который еще несколько месяцев назад, после триумфа на чемпионате мира в Катаре, как считалось, был готов продлить истекающий контракт с ПСЖ, кажется, может летом вернуться в родную «Барселону» из-за того, что парижский клуб, нуждающийся в финансовой «подушке», настаивает на снижении зарплаты аргентинца.

Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси

Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

О том, что ПСЖ и Лионель Месси «чрезвычайно близки» к расставанию, сообщило издание L’Equipe. С этой информацией согласен еще ряд французских и испанских источников. Это неожиданный поворот в истории с семикратным обладателем «Золотого мяча».

Лионель Месси, воспитанник «Барселоны», выступавший за нее на профессиональном уровне с 16 лет и выигравший с каталонским клубом множество престижнейших призов, ушел в ПСЖ летом 2021 года на фоне острого кризиса, который переживал в то время испанский гигант.

При этом еще совсем недавно казалось, что Месси надолго останется в парижской команде.

В конце прошлого года сборная Аргентины завоевала золото на чемпионате мира в Катаре, а блестящая игра 35-летнего Лионеля Месси стала, вероятно, ключевым фактором ее триумфа. Вскоре после первенства та же L’Equipe уверенно сообщила о том, что президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи и представители аргентинского футболиста заранее договорились о продлении истекающего 30 июня 2023 года контракта сроком как минимум еще на один сезон.

Радикальную корректировку позиций сторон, случившуюся в начале весны, издание объясняет тем, что французский клуб изменил предложенные Месси условия.

Его менеджмент настаивал на том, что игрок должен пойти на 25-процентное сокращение зарплаты (большинство источников предполагают, что аргентинец зарабатывает в ПСЖ около €35 млн в год). Собеседник L’Equipe, знакомый с ходом переговоров, подчеркнул, что такая мера была необходима по двум причинам. Первая заключается в том, что ПСЖ, в заявке которого наряду с Месси есть еще немало высокооплачиваемых футболистов вроде Килиана Мбаппе и Неймара, хочет таким образом застраховаться от рисков нарушения правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Вторая — в желании, сэкономив средства, иметь «больше свободы» на летнем трансферном рынке. Такая свобода и в самом деле выглядит крайне желательной для ПСЖ, учитывая свежие события. Они прозрачно намекают на необходимость усиления заявки.

Дело в том, что положение, в котором очутился ПСЖ, очень напоминает тупиковое. Много лет он сохраняет один и тот же статус — обладающего огромными средствами клуба, который, несмотря на них, никак не может добиться по-настоящему значимого континентального успеха, ограничиваясь уже приевшимися успехами внутренними. Причем во второй половине зимы и начале весны «тупиковость» стала еще более заметной.

После перерыва в сезоне, связанного с чемпионатом мира, ПСЖ сыграл в чемпионате Франции 14 матчей и потерпел в них аж пять поражений, что по его меркам почти катастрофа.

В последних двух турах первенства парижане дома уступили «Ренну» и «Лиону», не забив им голов. У них еще есть запас прочности в виде шестиочкового отрыва от занимающего второе место «Ланса», но это следствие скорее довольно низкого уровня конкуренции в чемпионате Франции, нежели мощи ПСЖ.

Помимо этого парижане по традиции провалились в Лиге чемпионов. В стартовом раунде play-off их убедительно выбила «Бавария». При этом в матчах с ней, как в весенних играх чемпионата, подавляющее большинство лидеров клуба, включая Месси, играли очень бледно.

Лионель Месси назван лучшим игроком мира 2022 года

Версия L’Equipe насчет того, в каком клубе окажется Лионель Месси, вполне ожидаема. Она сводится к тому, что приоритетным вариантом для аргентинца является возвращение в родную «Барселону». Собственно, стремление вернуть легенду ранее не скрывал занявший пост ее президента на волне кризиса Жоан Лапорта. Испанские медиаресурсы, такие как Mundo Deportivo, полагают, что этот вариант весьма вероятен, а появление в «Барселоне» Месси активно лоббирует в том числе ее главный тренер Хави, долго игравший в каталонской команде вместе с аргентинцем.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Лионель Месси и его достижения в футболе

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«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось» &lt;br>Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: AP / Bas Czerwinski

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»&lt;br> В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: AP / Luca Bruno

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: AP / David Ramos

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» &lt;br> В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: AP / Emilio Morenatti

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: AP / Manu Fernandez

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию» &lt;br>Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: AP / Luca Bruno

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: AP / Jon Super

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын» &lt;br>C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»&lt;br> На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: AP / Victor R. Caivano

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

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«Когда я был маленьким, друзья вечно звали меня гулять, но я редко шел с ними, потому что знал, что завтра у меня тренировка. С тех пор ничего не изменилось»
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

Фото: из личного архива Лионеля Месси

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

Фото: AP / Bas Czerwinski

«Некоторые люди говорят, что мой стиль игры является врожденным, но я не уверен в том, так ли это. Говоря по правде, я играю на инстинктах»
В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

Фото: Reuters

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Фото: AP / Luca Bruno

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

Фото: AP / David Ramos

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

Фото: AP / Emilio Morenatti

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Фото: AP / Manu Fernandez

«Я с огромным уважением отношусь к таким чемпионам, как Пеле, Марадона или Ди Стефано, но я не хочу, чтобы меня сравнивали с ними сейчас. Поговорим об этом, когда я выйду на пенсию»
Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

Фото: AP / Luca Bruno

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

Фото: AP / Jon Super

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

Фото: Reuters

«Стать отцом — это значит научиться смотреть на вещи по-новому. Вчера у тебя был миллион важных дел, а сегодня вдруг самым важным становится твой сын»
C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

Фото: Reuters

«Если бы мне перестали платить как профессиональному футболисту, я бы так же охотно играл бесплатно. Деньги, конечно, делают жизнь более комфортной, но это не то, что меня вдохновляет»
На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

Фото: AP / Victor R. Caivano

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

Фото: Reuters

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

Фото: Manu Fernandez / AP

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

Фото: Albert Gea / Reuters

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

Фото: Victor R. Caivano / AP

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

Фото: Joan Monfort / AP

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

Фото: Manu Fernandez / Pool / AP

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Фото: Albert Gea / Reuters

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

Фото: Laurent Cipriani / AP

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