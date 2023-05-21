Мир, труд, Майя

Молдавские власти хотят сделать евроинтеграцию страны безальтернативной. Курс на вступление в ЕС могут закрепить в конституции Молдавии — об этом говорится в резолюции, принятой 21 мая на многотысячном митинге в Кишиневе. Президент Майя Санду, инициировавшая проевропейскую акцию, уверена: республика станет членом Евросоюза до 2030 года. Противодействовать этому плану пытаются политики, ориентированные на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

На центральной площади Кишинева 21 мая прошел митинг «Европейская Молдова». Выйти на улицу и поддержать европейский курс президент страны Майя Санду лично позвала людей в специальном обращении, с которым она выступила еще 10 апреля. «Давайте покажем, что мы выступаем за мир. Что мы хотим, чтобы Европейский союз был у нас дома»,— заявила тогда президент.

По итогам воскресного митинга можно сказать, что у Майи Санду все получилось. До сих пор улицы Кишинева были в распоряжении оппозиции. Митинги в центре столицы организовывали или социалисты с коммунистами, или партия «Шор» беглого бизнесмена Илана Шора — предприниматель живет в Израиле и в Молдавии не появляется, поскольку здесь его ждет тюрьма за причастность к финансовым махинациям.

На акции оппозиции выходили тысячи людей, но митинг, созванный Майей Санду, явно превосходил по численности антиправительственные протесты. Полиция заявляет, что в нем приняли участие от 75 тыс. до 80 тыс. человек. Но даже если эта цифра не соответствует действительности — а оппоненты власти ее оспаривают,— сравнение проевропейской акции с оппозиционными митингами точно не в пользу последних.

Главными ораторами «Европейской Молдовы» были Майя Санду и председатель Европарламента Роберта Метсола. Госпожа Санду в своей речи обращалась к гражданам страны на нескольких языках: родном румынском, а также русском, украинском, болгарском и гагаузском. «Молдова должна быть членом Европейского союза. Молдаване должны стать европейцами, не только по своим ценностям, как сегодня, но и официально»,— заявила президент. Она призвала всех граждан страны работать на главную цель — вступление в ЕС: «И если для этого стремления — быть частью Европейского союза — нам нужно работать самоотверженно и сообща, мы это сделаем. Молдаване труда не боятся. И мы знаем, что прочный дом строится благодаря усилиям всех».

В последний год почти в каждом своем выступлении Майя Санду говорит о ситуации в соседней с Молдавией Украине. Ее речь 21 мая не стала исключением. «Сегодня война далеко от домов молдаван, потому что украинцы героически сражаются и отдают свои жизни за свою землю и во имя народа. Эта война ясно доказывает нам, что больше мы не хотим, чтобы Кремль нас шантажировал. Мы хотим уберечь нашу страну и наших детей от опасности войны. Только будучи членами Европейского союза мы не будем одиноки и у нас будет гарантия безопасности и мира для молдаван»,— отметила Майя Санду.

Госпожа Санду обозначила и срок присоединения к ЕС — до 2030 года.

«Молдаване знают, как изменить ситуацию и сделать правильный выбор, потому что нет в Молдове семьи, в которой не было бы детей, братьев, сестер или внуков в Европейском союзе»,— сказала президент.

Эта ее фраза прозвучала двусмысленно. Молдавия известна тем, что многие ее граждане живут и работают за границей в связи с невозможностью, работая на родине, обеспечить себя и свои семьи.

Демографические профили регионов страны, которые готовят местные эксперты, показывают: из тех, кто пока еще не уехал, многие думают об отъезде.

Полного исследования по всей стране нет, но, например, в Гагаузии и Бельцах (второй по величине город страны) каждый десятый намерен эмигрировать в другую страну в ближайшие три года.

Роберта Метсола, выступившая со сцены после молдавского президента, назвала жителей Молдавии европейцами и пообещала стране поддержку. «Вы готовы, Молдова готова к более углубленной интеграции в Евросоюз. Мир видит вашу смелость, видит, что вы выбрали демократию, свободу»,— отметила госпожа Метсола, выразив надежду на то, что уже в этом году Кишинев начнет с Брюсселем переговоры о вступлении в ЕС.

Год назад, напомним, Евросоюз предоставил Молдавии и Украине статус стран—кандидатов на вступление в сообщество. При этом Грузия, также выбравшая евроинтеграцию в качестве главной внешнеполитической цели, была обделена, что было воспринято Тбилиси крайне болезненно.

Кишинев между тем демонстрирует готовность сделать евроинтеграционный курс необратимым. В резолюции, принятой на митинге «Европейская Молдова», говорится о необходимости внести изменения в конституцию страны, «чтобы окончательно и безоговорочно закрепить присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу». «Это единое устремление граждан должны воплотить все политические силы Республики Молдова»,— отмечается в тексте резолюции, размещенном на сайте президента Молдавии.

В ней также говорится о необходимости «расширить международный контекст переговоров по мирному и окончательному разрешению приднестровского конфликта» и «использовать процесс вступления в ЕС в качестве катализатора для повышения благосостояния и уровня жизни молдавских граждан в реинтегрированном приднестровском регионе». Сегодня, отметим, переговоры о разрешении приднестровского конфликта не ведутся вовсе, а Кишинев хранит молчание по поводу того, каким он видит политическое решение конфликта на Днестре.

Одновременно с митингом, созванным властью в столице, в городах Бельцы, Комрат и Орхей состоялись альтернативные акции. Их можно считать многочисленными по местным меркам, но не в сравнении с действом, которое состоялось в Кишиневе. Организаторами локальных митингов выступили Илан Шор и его партия.

Акции прошли под одинаковым лозунгом о проведении референдума о том, куда следует двигаться стране: на запад в Евросоюз или на восток — в интеграционные структуры с участием России вроде Евразийского экономического союза.

Правда, не очень понятно, на что партия «Шор» рассчитывает, если такой референдум состоится. Недавние опросы, например, обнародованное в апреле исследование, проведенное по заказу неправительственной организации WatchDog, показало (.pdf), что 58,8% опрошенных, выбирая между ЕС и Евразийским экономическим союзом, предпочтут первое объединение.

Владимир Соловьев