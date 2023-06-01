Собянин сообщил о завершении ремонта в домах, пострадавших от атаки беспилотников

В Москве провели ремонтные работы в домах, которые пострадали от атаки БПЛА на Москву 30 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Конструкции домов также обследовали на предмет их скрытых нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки беспилотника по адресу Ленинский проспект дом 92, корпус 1. Разбитое окно жилого дома, атакованного беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Последствия атаки беспилотника по адресу Ленинский проспект дом 92, корпус 1. Разбитое окно жилого дома, атакованного беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни»,— написал мэр в Telegram.

Сергей Собянин сообщил, что в первую очередь городские службы заменили остекление в пострадавших квартирах. Где это было необходимо, также отремонтировали инженерные коммуникации и заменили поврежденные элементы в квартирах и подъездах. Кроме этого, городские службы провели дополнительное обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения.

Утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. По данным Минобороны, в атаке участвовали восемь БПЛА, все они были поражены. Россия обвиняет в произошедшем Украину. Киев не признал свою причастность. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эта атака стала ответом Киева на удар Москвы по штабу украинской разведки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ложные цели».

Олеся Павленко