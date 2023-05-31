Налоговый кодекс пошел на поправки

В Госдуму заново внесен правительственный законопроект, предполагающий обширные правки Налогового кодекса (НК). Самая «нашумевшая» из них — о ставке НДФЛ для работающих из-за рубежа дистанционных работников. Помимо этого, проект содержит немало других важных поправок, в частности об обязательном досудебном обжаловании имущественных требований налоговых органов и о более гибком подходе налоговиков к изменению и отмене обеспечительных мер при одновременном расширении ответственности налогоплательщиков за их несоблюдение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин (глава ведомства Антон Силуанов — второй справа) и ФНС (руководитель службы Даниил Егоров — в центре) подготовленными поправками к НК дали налогоплательщикам обширный материал для изучения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минфин (глава ведомства Антон Силуанов — второй справа) и ФНС (руководитель службы Даниил Егоров — в центре) подготовленными поправками к НК дали налогоплательщикам обширный материал для изучения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительство заново внесло в Госдуму объемный законопроект с изменениями в НК (был отозван в апреле). Речь в нем, в частности, идет об НДФЛ для уехавших за рубеж россиян (см. “Ъ” от 24 апреля). Проект предусматривает стандартную ставку 13% (15% с доходов свыше 5 млн руб. в год) налога на доходы, полученные штатными работниками и фрилансерами, работающими на российские компании из-за рубежа даже после утраты ими налогового резидентства РФ (см. “Ъ” от 18 мая). Срок вступления этих норм для фрилансеров — 2025 год, для штатных работников — 2024-й.

В Минфине апрельский отзыв проекта объясняли решением включить в него положения о донастройке механизма единого налогового счета (ЕНС), что и было сделано — документ, в частности, предусматривает возможность совершения отдельного платежа для погашения ущерба в целях освобождения от уголовного наказания за налоговые преступления и возможность перечисления НДФЛ не один, а два раза в месяц (см. “Ъ” от 25 мая).

Среди других изменений — расширение практики досудебного обжалования в налоговой сфере. Сейчас до суда обязательно обжалуются действия или бездействие налоговых органов, а также их акты.

Проект требует того же и для требований имущественного характера, возникших в результате применения ненормативных актов налоговых органов или их действий. Речь идет, например, о требованиях о возврате налогов или отмене ареста расчетного счета, которые Верховный суд признавал самостоятельными имущественными требованиями,— пока для них досудебный механизм необязателен. В пояснительной записке это решение объясняется эффективностью досудебного механизма: 90% споров разрешаются на этом этапе, доля последующего судебного обжалования не превышает 10%, при этом судебный спор может длиться от семи с половиной месяцев до трех с половиной лет (а то и дольше), а на рассмотрение жалобы уходит 15 дней.

Корректируют поправки и применение обеспечительных мер при выявлении налоговых правонарушений.

Так, ответственность за их несоблюдение расширяется — если до сих пор штраф в 30 тыс. руб. мог грозить за несоблюдение порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, на которое наложен арест или залог, то теперь такая мера будет предусмотрена и при нарушении запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества лица без согласия налогового органа. Сделано это, как поясняет Минфин, для «противодействия практике уклонения от уплаты налогов посредством применения схем расчетов», минуя собственные счета, по которым налоговые органы уже приостановили операции. Одновременно уточняется, что такая мера должна приниматься «исходя из фактического наличия имущества плательщика» — согласно пояснительной записке, это «представляется справедливым в отношении плательщиков». Из этих же побуждений вводится и механизм частичной отмены обеспечительных мер, если требования налоговиков частично исполнены.

Как отмечает адвокат Forward Legal Роман Гусак, поправки во многом направлены на углубление информатизации и автоматизации налогового администрирования, а также на расширение полномочий налоговиков как в части налогового мониторинга — до уровня, ранее доступного только при выездных проверках (например, получение доступа на территорию или в помещение налогоплательщика), так и при досудебном обжаловании. Как добавляет партнер Taxology Алексей Артюх, досудебный порядок позволяет «не допустить судебного процесса в понятных и очевидных ситуациях», однако, полагает он, в случае с имущественными требованиями вряд ли этот механизм будет эффективным, «скорее он станет дополнительной бюрократической стадией». Таких исков, поясняет Алексей Артюх, относительно немного — это экстраординарный инструмент, который используется, когда шансов на внесудебное урегулирование налогоплательщик не видит.

Евгения Крючкова