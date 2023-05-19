Процент налоговой ответственности

В Верховный суд РФ (ВС) передан спор бизнеса с налоговыми инспекциями, которые отказались платить проценты на сумму излишне уплаченного и затем возращенного налога на имущество. Нижестоящие суды поддержали ФНС, так как предприятия сами добровольно заплатили сверх необходимого, ориентируясь на региональные акты, которые впоследствии были отменены, за что налоговики ответственности не несут. Но компании добились передачи дел в экономколлегию ВС, считая, что отказ взыскать проценты с переплаты нарушает их право на возмещение вреда, а также создает перекос частных и публичных интересов. Мнения юристов разделились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ВС в июне рассмотрит два дела о возможности взыскания с налоговиков процентов с переплаты налога, возникшей из-за ошибок региональных властей. ООО «Красный дом» и ООО Фирма «Пантан» платили в 2016–2020 годах налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости принадлежащих им зданий в Москве. Налог на недвижимость организаций рассчитывается от кадастровой стоимости, если объекты включены в соответствующий перечень региональными властями. Те здания, которые в перечень не попали, облагаются налогом по среднегодовой стоимости, которая обычно в разы меньше кадастровой.

Впоследствии «Красный дом» и «Пантан» оспорили включение своих зданий в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, и Мосгорсуд признал недействующими постановления столичной мэрии в этой части. На этом основании компании подали уточненные декларации, попросив вернуть им излишне уплаченную сумму налога. Налоговики вернули в общей сумме около 33 млн руб., но отказались платить на них проценты (около 4,4 млн руб.).

Попытка налогоплательщиков взыскать проценты в арбитражных судах успеха не принесла.

Суды отклонили иски, решив, что налоговики ответственности не несут, поскольку принудительно с компаний налог не взыскивали и те «самостоятельно исполняли налоговую обязанность и рассчитывали сумму налога».

К тому же переплата возникла не из-за действий налогового органа, а «вследствие исполнения предписаний нормативного акта правительства», признанного потом недействующим.

«Красный дом» и «Пантан» обратились с жалобами в ВС, заявляя о нарушении их прав на «возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями» органов власти. По мнению заявителей, излишне уплаченные налоги, которые они выплатили «в отсутствие правовых оснований», должны быть квалифицированы в качестве «излишне взысканных», поскольку при неуплате налога добровольно к ним «применили бы принудительные меры взыскания».

Они настаивают, что добровольно заплатившие налог по незаконному акту органа власти «не могут быть поставлены в худшие условия, нежели субъект, с которого принудительно взыскивали налоги» (последний вправе получить проценты). Иной подход противоречит «принципу справедливого баланса частных и публичных интересов, предполагающего взаимную ответственность государства и граждан». По этим основаниям оба дела передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 7 июня.

В этих делах поднимается важный вопрос, отмечает юрист практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Алина Макарова: «Справедливо ли ставить законопослушного субъекта, добровольно уплатившего налоги, в худшие условия, чем субъекта, с которого взыскали их принудительно?» По словам партнера МЭФ Legal Александра Ерасова, раньше практика «не поддерживала налогоплательщиков в подобных ситуациях», поскольку «отсутствовал факт излишнего взыскания налогов», так как они уплачены добровольно.

Сложности возникают из-за существования в Налоговом кодексе двух понятий — «излишне уплаченного» и «излишне взысканного налога», которые трактуются судами по-разному, объясняет Алина Макарова.

По ее словам, «ни закон, ни практика не дают их четкого определения», что приводит к «многолетним спорам с налоговыми органами». Теперь ВС может поставить точку в этом вопросе.

Партнер юрфирмы Taxology Алексей Артюх уточняет, что здесь налогоплательщик «полностью зависит от действий государства», которое «утверждает список объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, и ее саму тоже».

Таким образом, переданный в ВС вопрос о возможности взыскания процентов касается случаев, «когда излишняя уплата налога возникла в результате по сути неправомерных действий государства, причем необязательно в лице самих налоговых органов», поясняет Алексей Артюх.

Например, если органы ГИБДД неправомерно отказываются снять с учета автомобиль, из-за чего переплачивается транспортный налог.

При этом сами юристы высказывают разные мнения. Господин Ерасов находит взыскание процентов в сложившейся ситуации «справедливым», поскольку налоги в завышенном размере были уплачены компаниями «не по своей инициативе, а в связи с действиями государства, которые впоследствии были признаны неправомерными». Алексей Артюх и вовсе считает, что решения ВС по этим делам могут стать «маленькой революцией в налоговых и в целом в публичных отношениях». По сути, поясняет он, здесь предлагается «некое упрощение взыскания убытков и унификация их размера»: вместо обращения с иском о компенсации убытков к госоргану, совершившему незаконные действия, можно взыскать проценты с налоговиков на сумму переплаты.

Госпожа Макарова, напротив, считает обоснованным взыскание процентов лишь в случае, если средства были перечислены в бюджет на основании решения налоговой инспекции, считая лишним перекладывать на налоговиков «ответственность за добросовестное заблуждение налогоплательщика или неправовые акты других госорганов».

Екатерина Волкова, Анна Занина