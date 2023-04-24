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Коммерсантъ FM
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НДФЛ вдогонку

Уехавшим из страны фрилансерам грозит 30-процентный налог

Фрилансеры, работающие на российские компании из-за рубежа с «использованием российского сегмента интернета» после полугода жизни за границей, могут попасть под обложение НДФЛ по ставке 30%. Сейчас в таких случаях налога в России нет вовсе. Таков смысл поправок к Налоговому кодексу, внесенных в понедельник, 24 апреля, в Госдуму правительством. Удерживать налог для бюджета предстоит компаниям, заключившим с работником гражданско-правовой договор. Эксперты отмечают, что в случае принятия новаций компаниям придется пристально следить за налоговым статусом своих подрядчиков-физлиц — в случае неправильного удержания НДФЛ им могут грозить штрафы. Самим «уехавшим» эксперты для избежания новой нагрузки предлагают переквалификацию в самозанятые — на них поправки пока не распространяются.

Фрилансерам, работающим на российские компании из-за границы, предстоит поломать голову при выборе устраивающей их налоговой нагрузки

Фрилансерам, работающим на российские компании из-за границы, предстоит поломать голову при выборе устраивающей их налоговой нагрузки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фрилансерам, работающим на российские компании из-за границы, предстоит поломать голову при выборе устраивающей их налоговой нагрузки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство в понедельник внесло в Госдуму обширный законопроект, предусматривающий многочисленные точечные правки Налогового кодекса в целях, как сказано, «совершенствования налогового администрирования».

Одна из наиболее значимых для граждан поправок — изменения в ст. 208 НК, фактически вводящие НДФЛ по ставке 30% для части дистанционных работников. Из текста законопроекта и последовавших скупых разъяснений Минфина следует, что речь фактически идет лишь о фрилансерах—налоговых нерезидентах (то есть гражданах, проживающих за рубежом более полугода подряд), работающих на российские компании не в качестве штатных сотрудников, а по договорам гражданско-правового характера.

Сейчас выплаты от российских компаний нерезидентам за выполнение дистанционной работы в другом государстве считаются доходом, полученным от источников за пределами России,— и НДФЛ он не облагается («стрясти» с таких работников налог становится уже проблемой страны пребывания ее нового резидента). Соответственно, обязанности удерживать налог у российской компании как у налогового агента нет. Если же удаленный работник все еще резидент, то он сам декларирует свои доходы по форме 3-НДФЛ и платит подоходный налог в бюджет самостоятельно.

Внесенные поправки предлагают с 2024 года отнести к доходам от источника в России оплату, полученную физлицами за выполнение работ или оказание услуг, а также предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если деятельность ведется с использованием российского сегмента интернета «или размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем».

Такое отнесение выплат за дистанционную работу, выполненную с применением «российской» части интернета, к доходам от источников в РФ и делает их облагаемыми НДФЛ.

Далее все как обычно. Остающиеся налоговыми резидентами РФ платят 13-процентный НДФЛ (или 15-процентный с части дохода свыше 5 млн руб. в год). Ставшим нерезидентами (пребывание за границей более 183 дней в году) придется уплачивать в российский бюджет повышенную ставку НДФЛ в 30%. При этом, что весьма важно, удержать налог должна организация-заказчик, то есть она выступит в качестве налогового агента.

Из текста самих поправок этого явно не следует, но в Минфине в понедельник пояснили, что поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам,— для них действующие налоговые условия никак не меняются. Добавив несколько странную фразу о том, что законопроект «еще дорабатывается на площадке правительства» (документ, напомним, официально внесен в Госдуму, доработки, как в отношении и любого другого законопроекта, возможны при его втором чтении), в ведомстве от более детальных комментариев воздержались.

Из сказанного же Минфином и следует, что новшества коснутся только работников, оказывающих услуги или выполняющих работы для компаний по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), то есть о фрилансерах.

При этом о самозанятых, которые не платят НДФЛ, или об индивидуальных предпринимателях, которые уплачивают этот налог самостоятельно, в поправках речи не идет.

Напомним, что история с налогом для «уехавших» не нова. Еще в июле прошлого года Минфин предлагал включить в число доходов от источника в России уплачиваемые организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам вне страны. Но речь тогда шла о заключенных с гражданами трудовых договорах (см. “Ъ” от 27 июля 2022 года). При утрате статуса налогового резидента РФ их доходы должны были бы облагаться 30-процентным НДФЛ. Объяснялось, что инициатива была связана с желанием «исключить практику неуплаты НДФЛ» теми дистанционными работниками, которые не получают статус налогового резидента ни в одной стране (в частности, в силу частых переездов) или же получают его в низконалоговой юрисдикции.

Отметим, что если речь в новых поправках действительно идет лишь о фрилансерах, то новшества коснутся значительно меньшего количества граждан — по данным Росстата, по итогам 2022 года по договорам ГПХ трудились около 1 млн человек. Есть, впрочем, вероятность, что официальная статистика учитывает таких работников не полностью.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Калинин поясняет, что сейчас 30-процентный налог уплачивается нерезидентом только в случае, если работа или услуга физически выполнены на территории РФ; теперь же это правило дополняется ситуацией, когда нерезидент получает оплату за работу, выполненную в российском сегменте интернета вне зависимости от того, где она физически выполнялась.

Таким образом, добавляет адвокат Forward Legal Роман Гусак, вместо существующего подхода «налогообложение в стране фактического выполнения работы» законопроектом предлагается подход «налогообложение в стране источника выплаты».

Партнер МЭФ Legal Александр Ерасов напоминает, что если фрилансеры работают по договору с организацией, не являются самозанятыми или ИП и у них есть обязанность уплачивать российский НДФЛ, то российская компания выступает налоговым агентом. По его словам, «на практике сейчас есть два подхода: некоторые компании за тем, в какой стране находятся сотрудники, пристально не следят и уплачивают 13-процентный или 15-процентный НДФЛ по старинке», даже когда необходимость в этом отпадает в связи с утратой статуса резидента. Другие работодатели отслеживают резидентство и перестают уплачивать НДФЛ, если в соответствии с законом такая обязанность перестает возникать.

Теперь же, говорит партнер Kept Донат Подниек, заказчики будут обязаны устанавливать налоговый статус физлица-подрядчика и в зависимости от этого применять соответствующую ставку НДФЛ. В противном случае на них может быть наложен штраф, пени и при определенных обстоятельствах взыскана сумма неудержанного НДФЛ. Сами же налоговые органы, добавляет Александр Ерасов, могут обмениваться данными с погранслужбами, однако массовых претензий или кампаний по существенному усилению контроля за релоцировавшимися сотрудниками пока не наблюдается.

Впрочем, директор налоговой практики «Технологии доверия» Евгений Сивушков замечает, что физлицам-подрядчикам по-прежнему не запрещается регистрироваться в качестве самозанятых или ИП по упрощенной системе и платить налоги по существенно более низким ставкам, чем НДФЛ. По мнению президента Superjob Алексея Захарова, законопроект «не принесет пользы» — «если по какой-то причине работать на Россию становится невыгодно, то высококвалифицированные кадры найдут, на кого работать», а сами компании могут в связи с поправками меньше нанимать специалистов на фрилансе, работающих за рубежом, или же оформить в штат наиболее ценных сотрудников.

Евгения Крючкова, Вадим Вислогузов, Анастасия Мануйлова

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