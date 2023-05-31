Арбенина сообщила, что не собирается покидать Россию

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что не планирует покидать страну. Она призвала СМИ «не нагнетать в погоне за хайпом и заголовками».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой»,— сказала ТАСС госпожа Арбенина. Сегодня, 31 мая, певица также опровергла информацию об отмене концерта в Краснодаре, который должен состояться в ДС «Олимп» 12 июня.

В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить лидера «Ночных снайперов» по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ). Чуть позже в том же месяце пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с актером Данилой Козловским, которого также просил проверить господин Бородин, назвал доносы «отвратительными».

Мария Федотова