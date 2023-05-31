Диана Арбенина прокомментировала информацию об отмене концерта в Краснодаре

Диана Арбенина опровергла отмену концерта в Краснодаре, который должен состоятся в ДС «Олимп» 12 июня. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил пиар-менеджер лидера рок-группы «Ночные снайперы» Максим Задворов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://vk.com / thenightsnipers Фото: https://vk.com / thenightsnipers

Сама госпожа Арбенина заявила в своих социальных сетях, что не собирается уезжать из России. Артистка призвала не выдавать желаемое за действительное.

«Знаете, я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным телеграмм- каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ выдавая свои фантазии за мои высказывания. А люди сейчас тонкие — реагируют, верят. Пора это прекратить. Еще в апреле 2022 года я сказала, что никуда не уеду, я остаюсь в своей стране, с моим народом, с моей культурой... Хватит нагнетать в погоне за хайпом и заголовками, если вы называете себя СМИ — будьте ими, опирайтесь на факты и мою прямую речь», — написала Диана Арбенина.

Раннее концертный директор артиста Александра Рерих заявила, что несмотря на травму певицы, все выступления состоятся, так как госпожа Арбенина идет на поправку.

Олег Исаев

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