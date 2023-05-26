Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в частично признанном Косово. Ранее на севере Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и местными сербами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Косовская полиция попыталась проникнуть в здание муниципалитета Зубин-Поток, однако ей помешало сделать это сербское население. К зданиям местного самоуправления в Косовска-Митровице, Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане прибыли более десятка сотрудников спецназа, а десятки сербов, занятых во временных органах этих муниципалитетов, собрались у входов в здания, сообщает издание Nezavisne. Господин Вучич в ответ на это подписал приказ о повышении боеготовности армии до высшей степени и приказал ВС двигаться в направлении административной линии с Косово и Метохия, сообщает издание Novosti.

Источники в Зубин-Потоке сообщали, что косовский спецназ намеревался повесить сине-желтый флаг, символизирующий государственность Косово, на муниципальном здании, в котором также находится временный муниципальный орган правительства Сербии.

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия.

Ранее в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Сербы, преимущественно проживающие в этих районах, выборы бойкотировали. Партийные лидеры предупредили, что «с 1 июня сербы будут защищать себя от репрессий косовского правительства всеми доступными средствами».

Обострение конфликта между Сербией и Косово произошло летом 2022 года. Власти Приштины тогда приняли решение о замене автомобильных номеров и личных документов, выданных в Сербии для жителей северной части Косово, что вызвало протесты. В ноябре в Евросоюзе сообщили о договоренностях Сербии и Косово по вопросу об автомобильных номерах.

Подробнее о выборах читайте в публикации «Ъ» «Мэры-албанцы приняли взрывоопасную присягу».

Мария Федотова