Гражданам покатило

По итогам первого квартала продажи электросамокатов в России выросли на 43% год к году, до 24,5 тыс. устройств, подсчитали дистрибуторы. Ритейлеры рассчитывают на увеличение продаж и в следующем квартале из-за сезонного спроса. Несколько снизить интерес граждан к этому средству передвижения может введение правил дорожного движения для электросамокатов и штрафов за их нарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года в РФ было продано на 43% больше электросамокатов, чем за аналогичный период прошлого года: 24,5 тыс., на 575 млн руб., подсчитали в ГК «F+ tech-Марвел». Аналитик ГК Артур Махалюк отмечает, что лидером рынка по-прежнему остается китайский Kugoo, но его доля сократилась с 30% до 21,9%. Следом идет другой китайский бренд Hiper, с долей в 13,9% (годом ранее 10,2%), тройку лидеров замыкает Ninebot, с долей рынка в 12,6% (годом ранее 7,9%).

Ассортимент электросамокатов в этом году продолжает активно развиваться с точки зрения технических характеристик, безопасности и долговечности, отметил менеджер товарной категории группы «М.Видео-Эльдорадо» Павел Земсков. По его данным, в первом квартале порядка 85% продаж в категории электротранспорта пришлось на самокаты, 10% заняли электровелосипеды, еще 5% — гироскутеры и моноколеса.

С 1 марта вступили в силу правила дорожного движения для владельцев электросамокатов или средств индивидуальной мобильности (СИМ). Они предполагают, что на электросамокате запрещено выезжать на автомагистрали и передвигаться со скоростью более 25 км/ч, необходимо уступать дорогу пешеходам и др. (см. “Ъ” от 27 марта). За нарушения правил ПДД владельцу СИМ может грозить штраф от 800 до 1,5 тыс. руб. Правила могут быть пересмотрены уже осенью. Глава комиссии по транспорту заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев попросил премьера Михаила Мишустина приостановить введение ПДД для СИМ, так как разрешение ездить на электросамокатах по тротуарам со скоростью 25 км/ч несет угрозу пешеходам. (см. “Ъ” от 17 апреля).

Несмотря на то что крупные игроки рынка микромобильности еще в прошлом году анонсировали планы быстрого расширения на 2023 год, темпы роста спроса на электросамокаты будут снижаться, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Впрочем, по его словам, популярность этого СИМ определяют сервисы аренды самокатов, такие как Whoosh и Uren.

В Whoosh заявили “Ъ”, что в 2022 году на самокатах компании было совершено более 55 млн поездок, что почти вдвое больше результата 2021 года. В Whoosh считают, что законодательное закрепление роли электросамокатов как транспортного средства положительно повлияет на рынок: «Практически все правила, принятые 1 марта в поправках к ПДД, уже работали в нашем сервисе и знакомы пользователям».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков менее категоричен. По его словам, спрос на электросамокаты может начать снижаться уже в этом сезоне из-за введения ПДД для владельцев самокатов, после того как они начнут получать первые штрафы. «Возможное ужесточение регулирования, скорее всего, скажется на продажах уже в следующем году»,— предполагает господин Кусков.

Тимофей Корнев