Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 мая

07:31. Из-за ухудшения ситуации с обстрелами из белгородского Шебекина начинают вывозить детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сегодня около 300 человек отправятся в Воронеж.

07:20. Ситуация в Шебекине ухудшается, сообщил Вячеслав Гладков. Ночью 3:15 ВСУ нанесли массированный удар по городу, четыре человека пострадали, погибших нет, уточнил глава региона.

05:39. РСЧС снова уведомляет об обстреле города Шебекина Белгородской области.

03:55. По предварительной информации, в результате обстрела белгородского Шебекина есть одна пострадавшая, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. Повреждены жилые дома, горит транспорт.

03:27. Жителям белгородского Шебекина приходят уведомления РСЧС об обстрелах.