Ночью ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, есть пострадавшие

Сегодня ночью в результате массированного обстрела города Шебекина Белгородской области в 3:13 пострадали четыре человека, погибших нет. Об этом рассказал в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

«Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте»,— рассказал глава региона.

Кроме того, снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домах, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Повреждены 12 автомобилей.

В связи с ухудшением ситуации с сегодняшнего дня из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей, рассказал Вячеслав Гладков: «Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить».

Шебекино почти ежедневно подвергается обстрелам. Так, 29 мая беспилотники атаковали два предприятия в городе. Из-за атаки дронов без света остались 2,5 тыс. жителей города. Во время вечернего обстрела Шебекина погиб мужчина. 30 мая под обстрел попал пункт временного размещения в Белгородской области, где находились эвакуированные жители Шебекинского района. В результате один человек погиб, двое были ранены.

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Мария Старикова