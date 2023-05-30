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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

09:31. В Минобороны РФ сообщил, что Москву атаковали восемь беспилотников «самолетного типа» и все они были поражены. Три дроны были «подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей». Еще пять — сбил в Подмосковье зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». О последствиях атаки дронов на земле в комментарии Минобороны ничего не сказано.

09:18. ВСУ обстреливают село Козинка Грайворонского округа Белгородской области, сообщает МЧС.

08:54. Все жители Шебекинского округа, которые пострадали во время обстрелов со стороны Украины 29 мая, находятся в лечебных учреждениях. Один — в реанимации, в тяжелом состоянии. На 5:30 утра порядка 2,5 тыс. абонентов округа оставались без электричества.

07:30. Несколько беспилотников атаковали жилые жома в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в результате атаки дронов в нескольких зданиях в городе «произошли незначительные повреждения». Жителей двух пострадавших домов эвакуируют. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько беспилотников. Baza пишет, что их было более десяти.

Telegram-канал 112 передает, что в результате падения БПЛА на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется.

В экстренных службах заявили «РИА Новости», что в Москве один БПЛА попал в дом на Профсоюзной улице, 98, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекление верхних этажей.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 мая

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 мая

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