По Белгородской области выпустили более 250 снарядов за прошедшие сутки

За 30 мая по Белгородской области было выпущено 268 снарядов, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе зафиксировано девять прилетов, все пришлись на Журавлевку — по селу били артиллерией. Пострадавших нет, поврежден один дом.

В Волоконовском районе из миномета 12 раз обстрелян хутор Старый. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге зафиксировано 30 прилетов. 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинки, девятью — пункт пропуска. Пострадавших нет, поврежден один дом. Возле села Антоновка сбит украинский беспилотник.

В Краснояружском районе артиллерия дважды обстреляла окраину села Графовки. Пострадавших нет, была повреждена линия электропередач, но к данному моменту электроснабжение уже восстановлено. Рядом с селом Вязовым атаку совершил украинский дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

В Старооскольском горокруге при покосе сорной растительности в Сорокинской сельской территории обнаружен беспилотник. Территория оцеплена, обстоятельства выясняются.

По Шебекинскому горокругу выпущено 215 снарядов, из них по городу Шебекину — 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии. В результате обстрела ПВР есть один погибший и двое раненых. Повреждены два корпуса ПВР и территория проходной. В городе повреждения получили 29 многоквартирных домов и 20 частных, а также административное здание, торговый центр и общественное пространство; сгорел один магазин. Повреждено 30 автомобилей. Еще шесть прилетов зафиксировано в селе Архангельском, девять и восемь — в селе Терезовке и на хуторе Стадникове, пять — на хуторе Балки, 57 — в селе Муроме, десять — в поселке Первомайский, по три — в селах Мешковом и Графовке, 18 — в селе Безлюдовка; пострадавших и разрушений в большинстве этих населенных пунктов нет, но в Новой Таволжанке есть разрушения в 23 частных домах, повреждены шесть автомобилей и электроподстанция. Кроме того, в Муроме повреждено здание администрации.

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляциях «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова