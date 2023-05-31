Решение об отмене или продлении заочного обучения в приграничных белгородских школах будет приниматься в конце июля

В ходе ежедневного прямого эфира в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решение по отмене или продлению дистанционного режима обучения в школах приграничных населенных пунктов будет приниматься в конце июля. Ряд школ региона с прошлой осени работают в заочном формате из-за частых обстрелов.

«Переживаем за качество обучения, 100% все родители переживают. Готовы ли заявить, что учебный год начнется, как обычно? Конечно, нет. Если такая же обстановка будет, мы не сможем начать образовательный процесс в приграничных территориях в очном формате. Надеемся, что ситуация изменится. Решение будем принимать в конце июля»,— подчеркнул господин Гладков.

В августе 2022 года стало известно, что в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) образовательные учреждения в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно. О том, менялся ли список школ, в которых из-за обстрелов введен дистант, официально не сообщалось.

В марте 2023-го в правительстве Курской области сообщали, что дистанционное обучение было введено в 16 школах и семи филиалах, «расположенных в зоне 10 км от границы», в шести примыкающих к Украине муниципалитетах. Всего в них учатся более 800 детей. Еще в трех школах для 928 детей был организован «смешанный формат обучения». В правительстве Белгородской области, где действуют точно такие же антитеррористические ограничения, как и в Курской, в марте раскрывать аналогичные данные отказались.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляциях «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова