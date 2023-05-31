Успешные платят больше

Банк России уже уверенно ожидает повышения инфляционного давления в экономике летом 2023 года. Майские данные подтвердили основное предположение ЦБ: повторяется сценарий 2021 года — внутренний спрос, кредит и бюджетный импульс создают на рынки давление, которое при всем желании не сможет быстро компенсировать рост внутреннего выпуска. Приостановить будущий всплеск цен в 2023 году может, по мнению экономистов ЦБ, бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Майский бюллетень Банка России «О чем говорят тренды» описывает более или менее полную картину, которая по фрагментам создавалась в отдельных выступлениях представителей ЦБ с конца 2022 года. Пик инфляционного спада на «эффекте базы» был пройден, видимо, непосредственно в мае (апрельский минимум — 2,3%, на 22 мая инфляция оценивалась «вблизи» 2,3%), на момент создания документа ЦБ инфляция оценивалась на уровне 4%, и во втором полугодии 2023 года она ожидается выше «таргета» Банка России. Как долго она будет находиться на повышенных уровнях, в данном бюллетене ЦБ не описывается, впрочем, прогноз регулятора предполагает стабилизацию ценового давления в конце 2023 года без сильного изменения уровня ключевой ставки.

Логика экспертов Банка России практически не изменилась: ожидаемый на ближайшие месяцы сценарий такой же, как осенью 2021 года, когда очень быстрое восстановление отложенного внутреннего спроса опережало возможности предложения — как производственные, так и логистические. ЦБ отдельно разбирает механику происходящего на примере авторынка: предложение, по оценкам Банка России, сейчас отстает, что в перспективе вызовет старение парка автомобилей в РФ и более длительный спрос на новые автомобили в долгосрочной перспективе. В ЦБ также отмечают 35-процентный рост объема импорта подержанных автомобилей в РФ. Таким образом, «автокомпонента» в инфляции будет работать дольше, чем ожидалось ранее.

Это касается, видимо (с поправкой на конкретные товары) всей группы непродовольственных товаров. В сверхнизкой инфляции апреля 2023 года продовольствие в среднем не изменило цены (0%), непродовольственные товары год к году дешевели на 0,3%, услуги подорожали на 9,4% (в основном нерегулируемые — за вычетом ЖКУ рост индекса цен в них составлял 12,6%). ЦБ ждет роста цен на непродовольственные товары по мере снижения запасов, «которые были сделаны при более крепком рубле».

В свою очередь, норма сбережений снижается, а кредит домохозяйствам продолжает расти. Новый тезис Банка России — восстановление относительных цен на услуги демонстрирует отсутствие значимых и системных сдвигов в балансе между услугами и товарами в потреблении. Кроме этого, в ЦБ отмечают, что товары, поставляемые по параллельному импорту, с конца 2022 года дорожали, тогда как по альтернативному импорту (товары-аналоги и новые марки из новых стран, ранее не присутствовавшие на рынке РФ) — дешевели. Отметим, что пока в Банке России, видимо, не ожидают более высоких объемов потребительского и промежуточного импорта из стран Азии, которые в теории могут замещать в РФ не только уходящие с санкциями товары из стран G7, но и вытеснять российские. Наконец, дефицит рабочей силы в РФ делает неизбежным рост реальных зарплат.

Еще один новый тезис ЦБ — предположительно, наблюдаемое с конца 2022 года давление на наиболее волатильные компоненты инфляции является предвестником будущего роста цен. Во всяком случае, такая зависимость наблюдалась Банком России на данных последних 20 лет. Полностью этот механизм не объяснен, вероятно, «шумные» волатильные цены быстрее реагируют на фундаментальные изменения баланса спроса и предложения, может играть роль и сложная динамика инфляционных ожиданий.

По мнению ЦБ, разгон инфляции может несколько умерить бюджетная политика. Если правительство сочтет, что дополнительное бюджетное стимулирование экономике не нужно, параметры расходов во второй половине 2023 года останутся консервативными, а бюджетный дефицит — плановым. Опасение дополнительного стимулирования роста ВВП становится постепенно общим местом в риторике ЦБ: вероятно, такие предложения непублично обсуждаются во власти РФ постоянно.

Дмитрий Бутрин